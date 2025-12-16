被罵日本鬼子、各種的罵！夢多：台灣就是國家，永遠都不會變

記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」他看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」直接開砲，引起網友一片讚聲；夢多今（16）天又發文，自己變窮也沒關係，他還是會選擇説謝謝台灣。他強調，台灣就是國家，永遠都不會變！「想要退我的工作人就退吧！」

夢多強調，台灣就是國家，永遠都不會變！「想要退我的工作人就退吧！」（圖／翻攝自夢多臉書）

夢多今（16）天午間發文貼照寫道，好奇怪，為什麼被罵？被罵日本鬼子、被罵XX娘雞X、被罵滾回去日本，各種的罵。他說，他只是表達自己的意見，「我嗆的人很明顯A I or不知道是哪裡來的人？我以前也是被威脅過，也有些廠商退我的工作，也是失去的滿多錢」，但是同時也有支持他的人，所以不怕啦！

夢多也說，自己從來到現在沒有講過中國人的壞話，因為他的中國的朋友都是好人。

夢多坦言，「我自己很清楚，我是演藝圈的，不講這些比較好一點，但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝；我有些工作不見也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇説『謝謝台灣』」。

夢多強調，台灣就是國家，永遠都不會變！「想要退我的工作人就退吧！但是相信現在找我的廠商，知道我的風格，謝謝你們給我的包容」。

