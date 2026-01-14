被罵是「戀童癖保護者」川普勃然大怒竟說髒話、比中指

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普13日前往密西根州，參觀福特汽車卡車工廠，原本應該是愉快的參訪行程，沒想到現場卻有工人高喊，罵川普是「戀童癖保護者」，氣得川普當場回嗆，還對出聲辱罵的人比中指、罵髒話。

在眾人簇擁下，美國總統川普興致勃勃地參觀，位於密西根州迪爾伯恩的福特汽車卡車工廠，沒想到卻出現讓他當場傻眼的一幕。

聽到如此不雅的稱呼，川普明顯動怒，立刻用手指向出聲叫罵的工人，並回罵髒話。雖然影片拍攝距離較遠，但仍能清楚看到，川普比出中指，口中也確實說出不雅字眼。

至於為何會有人稱呼川普為「戀童癖保護者」，外界認為與富豪艾普斯坦有關。艾普斯坦生前與川普交情匪淺，兩人多次公開同框。艾普斯坦後來因涉及性侵未成年少女與人口販賣，遭到司法起訴，卻在獄中身亡，留下所謂的「艾普斯坦檔案」。川普多次被指阻擋調查單位公開相關資料，後來也證實，檔案中出現不少川普的照片，引發外界質疑。

美國總統川普vs.彭博社記者：「安靜，豬仔。」

每當被記者問到艾普斯坦案，川普總是顯得相當不耐，甚至出言辱罵提問記者。如今在原本應該輕鬆的工廠參訪行程中，再度被人當面點名爭議事件，也難怪川普一時情緒失控，不顧總統身分，當場對人比出中指。

遭求處死刑！尹錫悅法庭內怒吼89分鐘：為保護自由和主權

