被罵「求官」他喊冤！邱建富：我是為了捍衛制度才站出來

民進黨彰化縣長提名採類初選民調機制，結果由立委陳素月勝出，但同樣爭取提名的前彰化市長邱建富對民調結果提出質疑，甚至不排除脫黨參選。邱建富今日駁斥外界「求官」指控，強調他站出來發聲是為了捍衛制度，黨中央已承諾進行複查。民進黨彰化縣黨部則表示，因彰化屬徵召區，目前配合中央制度與程序辦理。

前彰化市長邱建富。（圖／邱建富臉書）

邱建富表示，這次之所以設計「類初選」機制，正是因為不能沒有依據就直接徵召人選。他指出，在協調會議中清楚說明「民調僅供參考，仍須綜合評估」，但最終卻演變成「民調成為唯一提名依據」，前後說法明顯矛盾。他質疑，如果民調已經變成提名的唯一標準，那在制度上就等同於正式初選。

廣告 廣告

邱建富進一步指出，既然等同初選，就必須完整遵守初選民調規範，包括必須由三家民調公司執行調查，且當數據落在誤差範圍內時，依法就必須進行第二次民調。他強調，這是民進黨長期建立的制度底線，不是可以選擇性適用。

民進黨立委陳素月。（圖／陳素月臉書）

對於黨中央承諾進行複查，邱建富表達尊重，但他也強調，黨中央應正面回應所有制度疑點，並提供完整民調報告資料，否則所謂的複查，恐怕只會讓基層與支持者更加困惑。

邱建富表示，這段時間因為自己堅持程序與制度，遭到大量網友在臉書留言攻擊、謾罵，甚至被指控「求官」，讓他感到非常難過與不平。他強調自己站出來發聲，是為了捍衛制度，而不是製造對立。他認為，制度若被模糊、規則若被彈性解釋，受傷的不只是個人，而是整個民進黨的民主信任，他會持續要求一個清楚的說明。

民進黨中央黨部。（資料照／中天新聞）

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞重申，因為彰化屬徵召區，目前一切配合中央的制度與程序走。

延伸閱讀

陳亭妃喊「內參民調」影響選情 民進黨中央：沒做過任何民調

憲法規定12/31審完預算？ 粉專翻民進黨舊帳連7年1月完成

國民黨彰化縣長有機會了？郭正亮點出綠營陳素月弱點