被罷免後仍執行「理事長」權限 退休校長辯未違法栽了

某協會蔡姓理事長被罷免、辭職後，仍執行「理事長」職務，被依偽造文書判刑5月。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕校長退休的某協會蔡姓理事長，被理事罷免並辭職後，卻仍在發票等文件上用印，被地院依偽造文書判刑5月，他上訴堅持沒有違法，高等法院高雄分院認為他缺乏法治觀念，予以緩刑2年，需接受法治教育課程。

據了解，2022年3月底，被告蔡男被協會理事罷免後，4月初提出辭職書，卸任理事長職務。不料，4月12日至23日，蔡仍然用理事長身分執行職務，在發票、收據等文書用印，被人檢舉後，經高雄地檢署依偽造文書罪提起公訴。

高雄地院開庭調查，審酌蔡否認犯行，態度非佳，又未與協會及選出新理事長和解，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。

他不服上訴指出，理事長尚未選出前，過渡時期協助協會，大家還是叫他理事長，這些事情如果沒有處理，要怎麼交接？他是為社會做事，否認涉嫌偽造文書。

高雄高分院開庭審理後，蔡男雖始終認為自己沒有錯，但審酌涉案情節輕微，刑度不變，宣告緩刑2年並交付保護管束，且因他守法觀念有待加強，接受法治教育3場，可上訴。

