被罷團拱選台北市長 沈伯洋感謝：現在最重要的事是把立委做好
日前有媒體報導，有公民團體人士與民進黨接觸，探詢沈伯洋參選台北市長的可能性。報導也指出，公民團體會在31日徵召區報名截止前，推薦沈伯洋。沈伯洋今（30）日受訪時表示，感謝大家的支持，但現在的位置最重要的是擔任強化國防與外交的立委，而且也擔當黨團幹部，會把這份工作做好。
根據《上報》報導指出，推動大罷免的公民團體，這陣子有相關人士在與民進黨高層接觸，探詢沈伯洋參選台北市長的可能性，公民團體也會在民進黨10月31日徵召區報名截止前，推薦沈伯洋，讓他趕上「報名」末班車。
對此，沈伯洋稍早於立法院受訪時表示，他昨天下飛機後才看到新聞，也感謝大家對自己的支持。
沈伯洋指出，自己現在的位置最重要的是強化國防與外交的立委，而且擔任黨團幹部，自己會把這份工作做好。
至於是否有與公民團體接觸？沈伯洋表示，自己下飛機後就來立法院了，沒有接觸。
