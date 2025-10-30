被罷團視為台北市長人選！沈伯洋謝大家支持：做好立委工作最重要

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長提名人選備受矚目，傳出民團醞釀推出民進黨立委沈伯洋參選，希望綠營高層能把沈列入考慮。對此，沈伯洋今（30）日回應，沒有人來詢問他的意見，他也是下飛機才知道此事，非常感謝大家的支持。但他也說，自己目前最重要的就是，做好立委、黨團幹部的工作。

民進黨台北市長提名人選備受矚目，傳出民團醞釀推出民進黨立委沈伯洋參選。（資料照）

據《上報》報導，雖然沈伯洋與罷團在726、823慘敗，但同意罷免票在北部各區都超過４成，因此北部公民團體已集結意見，把沈伯洋視為台北市長最佳人選，並向民進黨高層詢問沈伯洋參選的可能性，希望身兼黨主席及總統的賴清德、總統府秘書長潘孟安能把沈列入考慮，讓沈在民進黨10月31日徵召區報名截止前，趕上末班車。

廣告 廣告

此外，民進黨台北市長人選，目前包括民進黨立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、前秘書長林右昌、社民黨北市議員苗博雅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都被點名。然而，資深媒體人周玉蔻日前評論，民進黨無論提誰都選不上，因為高層們缺乏想像力，應該也不會推沈伯洋參選。

沈伯洋今早受訪表示，自己也是昨天下飛機才看到新聞，非常感謝大家的支持，但不要忘記，他現在的位置就是國防跟國安立委，且目前也有在黨團身兼幹部，把現在這份工作做好最為重要。至於是否有人前來詢問他的想法？沈伯洋否認，稱自己昨天一下飛機就來立法院了。

更多FTNN新聞網報導

吳怡農下午交參選意願書！王世堅連說4次「很好」：要借服務處、戰車都行

雙帥對決有望再現？吳怡農壓線爭取提名：明天遞交台北市長參選意願表

不接受高雄人只能選林岱樺！溫朗東表態「退出派系、退出選舉」

