被美國抓走前夕 馬杜洛會見中國特使稱中委是兄弟

（中央社台北3日電）美軍今天對委內瑞拉發動攻擊後，美國總統川普宣布已逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，正將兩人押送離境。就在前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

美國今天對委內瑞拉發動攻擊後，多名網友在社群轉發馬杜洛（Nicolas Maduro）2日會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪的影片，並指中方代表團應該在當地目睹了美軍夜襲過程。

馬杜洛2日在其IG公布與中國代表團會面的影片與照片。他說，今天與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方重申兩國的堅固聯繫。

另據美國有線電視新聞網（CNN）西班牙頻道昨晚報導，馬杜洛2日在總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見邱小琪及其代表團。出席的還有中國駐委內瑞拉大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也參加了會見。

委內瑞拉總統府表示，這次會晤「重申了加拉加斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼，尤其是在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展」。

馬杜洛政府稱，邱小琪「重申中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴」，中方代表團的到訪體現了中國對雙邊關係的重視，「不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友」。

報導提到，北京代表團此次訪問委內瑞拉正值緊張局勢升級之際，美國加大了對委內瑞拉的軍事壓力，近期並發生油輪攔截事件。

北京譴責這些攔截行為「嚴重違反國際法」，並在去年12月底兩國外長的通話中向加拉加斯保證，中國反對「一切形式的單邊主義和恐嚇」。

美國日前加大對委內瑞拉石油出口的施壓行動，宣布制裁4家總部設於香港與中國大陸的公司，以及被控規避限制措施的4艘油輪。

中國力挺委內瑞拉，是委內瑞拉石油出口的最大客戶，而石油出口約占委內瑞拉收入的95%。

據中國外交部，去年12月24日，聯合國安理會應委內瑞拉請求，在中國、俄羅斯等國支持下召開緊急會議。

中國常駐聯合國副代表孫磊在會上表示，美國在加勒比海、委內瑞拉附近海域持續加大軍力部署，不斷加碼對委內瑞拉制裁、封鎖和武力威脅，揚言委內瑞拉領土、石油和資產歸美所有，甚至威脅對委內瑞拉本土發起軍事打擊，美方行徑嚴重侵犯他國主權、安全和合法權益，嚴重違反「聯合國憲章」和國際法，威脅拉美和加勒比地區和平與安全。

他說，中方反對一切單邊霸凌行徑，反對任何違反「聯合國憲章」宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政，反對缺乏國際法依據、未經安理會授權的非法單邊制裁和「長臂管轄」。

孫磊說，中方呼籲美方「立即停止有關行動」，敦促美方維護地區國家航行安全以及依據國際法享有的自由權利，透過雙多邊法律框架展開正常的執法、司法合作，取消非法單邊制裁，多做有利於拉美和加勒比地區和平、穩定和發展的事。

截至發稿，中國官方尚未回應美方的行動。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1150103