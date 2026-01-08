被美國起訴的太子集團創始人陳志已引渡回中國

（德國之聲中文網）柬埔寨內政部周三（1月7日）表示，應中國政府要求，太子集團董事長陳志及另外兩名中國公民已於一天前被捕並被引渡回中國。柬內政部還稱，陳志曾擁有雙重國籍，但其柬埔寨國籍已於去年12月被吊銷。

美聯社報道，美國檢方於去年10月對陳志提起公訴，指控他策劃跨國詐騙網絡，進行洗錢以及施暴。起訴書顯示，太子集團詐騙獲利每日可高達3000萬美元。

此前，美國財政部和英國外交部已對陳志實施制裁，查封了陳志的相關資產，其中包括價值至少1億美元的房產和價值140億美元的加密貨幣。

美聯社報道指出，近年來，詐騙中心在東南亞地區激增，通過虛假投資等誘騙手段，騙取受害者的錢財。據聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，2023年全球詐騙受害者損失金額累計高達180億至370億美元。

福建人陳志在柬埔寨創立太子集團

陳志現年38歲，他以及手下公司已被美國和英國制裁。2014年，陳志在柬埔寨創立了太子集團，業務遍及房地產、銀行、航空、加密貨幣投資等多個領域。當年，向柬埔寨捐款25萬美元後，陳志加入柬埔寨國籍。

根據路透社，出生於福建省的陳志多年來保持低調，周四（1月8日）中國官方媒體播放了一段視頻，顯示他被戴上手銬和頭罩，由武裝警衛押送，從柬埔寨搭乘引渡航班。

美方指控太子集團：亞洲最大的犯罪團伙之一

根據去年在美國紐約布魯克林法院提交的起訴書，陳志及其高管將太子集團發展成為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”，該集團在30多個國家運營著100多家商業實體。

美國檢方指控陳志的團伙對250名美國人進行了詐騙，涉案金額達數百萬美元，其中一人損失了價值40萬美元的加密貨幣。據美國財政部統計，2024年，美國人因東南亞地區的詐騙損失至少100億美元。

繼美國後，英國當局也凍結了陳志在英國的業務和資產，包括位於倫敦的一棟價值1200萬歐元的豪宅和一棟價值1億歐元的辦公樓。

之後，其他國家和地區也先後采取了行動。新加坡於去年10月30日宣布查封陳志1.14億美元的金融資產，以及一艘游艇；在台灣，警方沒收26輛豪車，包括一輛法拉利、一輛布加迪和一輛保時捷；在香港，港警也凍結了陳志的資產。以上三地均對陳志展開調查。

專家：引渡到中國是阻力最小的方案

不過，陳志似乎有備而來。去年11月他通過律師發表聲明稱，“太子集團斷然否認其董事長參與了任何非法活動”。柬埔寨政府當時也做出低調回應，一位發言人表示，政府不會包庇違法者，但並未指控陳志或太子集團有任何不當行為。法新社稱，陳志曾在柬埔寨擔任過掌權者洪森父子的高參。

跨國犯罪問題專家、哈佛大學亞洲中心訪問學者西姆斯（Jacob Daniel Sims）表示，柬埔寨政府面臨的國際壓力越來越大，不作為已不再是選項。“將陳志引渡到中國是阻力最小的方案。這既滿足西方的調查願望，又符合北京避免將這起敏感案件交給美英法庭審理的心態，”西姆斯說。

東南亞的網絡詐騙活動十分猖獗

在執法薄弱的東南亞地區，網絡犯罪現象十分猖獗，尤其是在柬埔寨和緬甸，賭場往往就是犯罪活動的中心。被販賣到當地的外國公民，被雇傭從事“愛情欺騙”或者加密貨幣詐騙活動，他們通常被虛假的工作機會吸引，應招後，不得已在近乎奴隸般的條件下工作。

美國對陳志的起訴書稱，太子集團在柬埔寨建造了至少10個詐騙區，但起訴書只列出了其中三個：金福、金杯和芒果園。

詐騙受害者中有很多是中國人，北京政府很難坐視不顧。據路透社報道，中國自2020年以來一直在同柬埔寨合作調查太子集團。2023年年中，北京向緬甸施壓，要求緬甸政府打擊電子詐騙犯罪活動，一些主犯被引渡到中國受審，其中數人被判處死刑。此後，中國與泰國​​和緬甸合作，從泰緬邊境清剿了若干個詐騙園，釋放了在那裡行騙的近萬人。柬埔寨也在去年夏季逮捕了數千名來自多個詐騙中心的“工作人員”。

聯合國人權事務高級專員署2023年的一份報告估計，緬甸至少有12萬人、柬埔寨至少有10萬人被迫從事網絡詐騙活動。

作者: 德正 (美聯社、路透社、法新社)