被美學者酸「理想主義」 鄭麗文秒反殺：主張「和平台獨」的才是

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國民黨主席鄭麗文日前在紐約拜會美國重要智庫「亞洲協會（Asia Society）」並出席公開座談會時，與美方權威學者針對兩岸路線展開一場精彩的唇槍舌戰。面對美方專家質疑其兩岸和平主張流於「理想主義」，鄭麗文不甘示弱、當場「秒接球反殺」，直言主張能和平完成台獨且不必經歷戰爭的人，才是真正的理想主義者，犀利言論讓原本議論紛紛的現場頓時鴉雀無聲。

國民黨主席鄭麗文日前在紐約拜會美國重要智庫「亞洲協會（Asia Society）」並出席公開座談會。（圖／鄭麗文臉書）

這場座談會於台灣時間9日舉行，由亞洲協會美中關係中心主任、著名兩岸問題專家夏偉（Orville Schell）主持，並邀請前國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）與談。針對鄭麗文所闡述的「兩岸和平」論述，夏偉在對談時用略帶幽默的口吻，形容鄭麗文是一位「理想主義者」，似乎對國民黨的和平主張仍抱持保留態度。

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據現場僑界人士轉述，鄭麗文對此不以為忤，當場微笑秒回：「我不是理想主義者，我更信奉實戰主義。」接著她更辛辣指出：「我認為，主張能和平完成台獨，不必經歷戰爭者，才是理想主義人士。」

鄭麗文強調，台獨的代價就是戰爭，兩岸不可能和平，且在中國大陸近年實力快速增長的現實下，台灣在相關議題上僅持守勢，「時間未必都在台灣這邊」。這番出人意表的「反殺」論述，讓台下聽眾大為震驚，現場頓時陷入一片寂靜，而夏偉在接球後也未再追問，隨即將話題轉向其他焦點。

僑界人士反映，過去藍營人士訪美，面對美方「反中」主流聲浪的質疑，多半採取點到為止、重申立場的保守態度。少有像鄭麗文這般不慍不火，卻能在無損學術氛圍下，將球反丟給對方的案例，確實讓美方專家與台僑留下深刻印象。他舉例，影響所及，不少台僑家庭的老一輩與新生代對「如何詮釋大陸政權」看法就嚴重分岐，若在華人社會都如此，對立場反中的美國人而言，自然就更難以理解為何國民黨主張，「反台獨、認同92共識，大陸就不會打台灣」？

除了與學者精彩交鋒，鄭麗文也對美中台三邊關係拋出宏觀論述。她特別點名美國總統川普，呼籲他不要浪費任期，應扮演領導角色，將東亞第一島鏈由「戰爭衝突」轉化為「合作對話」，開創巨大的和平紅利。

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