被美FCC列無人機管制清單 大疆：將評估可行路徑維權

美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間22日宣布，將大疆創新及所有外國製造的無人機及其零部件列入「受管制清單」（Covered List），禁止批准新的無人機型號在美國進口或銷售。大陸無人機製造商大疆創新23日發布聲明表示遺憾。

綜合《路透社》、美國《國會山報》此前報導，FCC表示，此項認定基於白宮召集的跨機構審查結果，認為外國製造的無人機存在未經授權監視、敏感數據外洩、供應鏈漏洞等安全風險，對美國國土構成潛在威脅。根據審查結果，五角大廈未來可確定特定無人機不構成風險，並將其從限制清單中刪除。

據陸媒《環球時報》消息，大疆在聲明中指出，對FCC決定表示遺憾，此舉不僅限制美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害開放、公平競爭的市場原則。該公司強調，作為全球民用無人機和航拍技術的開創者與引領者，始終致力於為世界範圍內的影像創作者提供創新工具與靈感。

聲明表示，大疆產品與技術在農業、巡檢、測繪、消防救援、自然資源保護等眾多關鍵領域深度應用，為提升生產效率、保障生命和公共安全創造不可替代的價值。大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立第三方機構所驗證。公司將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。

FCC公告指出，此項認定並不禁止進口、銷售或使用該機構先前批准的任何現有設備型號，也不影響任何先前購買的無人機，消費者可繼續使用過去合法購買的任何無人機。今年9月，美國商務部曾表示計劃發布限制從大陸進口無人機的規定，此舉可視為美國近年打擊大陸無人機的一次重大升級。

