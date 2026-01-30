被老公施名帥瞞騙1個月 朱芷瑩嚇到整夜失眠

游安順（左起）、于子育攜「真實夫妻檔」朱芷瑩與施名帥遊苗栗。（圖／東森提供）

東森實境節目《花甲少年趣旅行》將播出全新「苗栗之旅」。本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性。

為了給朱芷瑩一個大驚喜，製作單位聯手經紀人與老公施名帥，謊稱她是去參加其他節目，隱瞞實情長達一個多月。直到在苗栗餐廳上演巧遇游安順、于子育，最後施名帥驚喜現身，才揭曉真相。第一時間得知要欺騙妻子的施名帥，無奈笑說：「我都可以配合，只是這很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大！」

朱芷瑩得知真相後也傻眼表示：「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」謊言揭穿後，施名帥終於放下心中大石：「終於鬆了一口氣，當下只想要好好吃個飯。」反倒是朱芷瑩被嚇到第二天早晨還在驚魂未定，透露自己整夜大失眠，不斷回想究竟是哪個環節被騙的。

兩人在節目中也首度公開戀愛細節。以前兩人只是普通朋友，朱芷瑩活躍於表演工作坊，施名帥則深耕小劇場，屬於不同戲路、不同掛的朋友，雖然在學校合作過，但直到很後來才來電。施名帥坦言是自己主動的：「我們認識很久了，後來兩人都單身，保持聯繫後自然而然想說可以在一起試試看。因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」

朱芷瑩也補充，因為兩人有太多共同朋友，知道很多外人不知道的個性細節，「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的。」回憶起第一次約會，兩人去通化街吃飯、到二輪戲院連看兩部片，結果發現能聊的話題實在太多，真的聊不完。朱芷瑩更笑說：「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺！」

游安順（左起）、于子育攜「真實夫妻檔」朱芷瑩與施名帥遊苗栗。（圖／東森提供）

