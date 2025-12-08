被老師體罰 田秋堇：我用很多力氣形成樹瘤、把傷痕包起來
[Newtalk新聞] 國家人權委員會今(8)日發表校園老師對學生暴力報告，委員田秋堇以自己小學四年級被老師體罰經驗說，這個暴力暴力相向，就像好一道疤一樣，成為很難抹去的印記，她花了很多力氣，就像樹受傷一樣，要花很多力氣形成樹瘤、把它包裹起來，「但有時一不留神，我仍然會回到小學四年級的那個現場」，「仍記得全班霎時安靜下來、空氣似乎凝結的那個瞬間⋯」。
國家人權會今日上午舉行「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。出席委員包括葉大華及田秋堇。
記者會還沒開始，田秋堇就提到自己學生時代被老師體罰經驗。她說，她昨天晚上開始寫這個發言稿，今天從宜蘭來時，還在車上改。
田秋堇在記者會裡也說，要對老師終身解聘，是難上加難。大部分老師不管是停聘一年或四年，最後還是可以回到學校。這些人如果沒有輔導，他們回到學校還是可能會出狀況。但現有的輔導機制卻是聊備一格，被老師暴力的學生還有PTSD（創傷後壓力症候群，好不容易 家長告贏了，停聘一年，一點用都沒有，國家隊孩子的保護蕩然無存。他們有約談一個家長，「一聽那個老師已經回到學校了，他拒絕我們的訪問，感覺他對政府的信任已經斷鏈。」
對於學生時代被體罰，田秋堇也說，她就是太白目，太相信老師，在日記裡寫了對老師的想法，就被這個老師針對。但她的傷痕跟她調查過學生受的傷痕，真的是微乎其微。
以下是田秋堇表的「我是「師對生暴力」過來人」全文：
我從小功課不錯，一向循規蹈矩、不是讓老師頭痛的學生，照理說，不會有老師想要為難我，但小學四年級時，我竟成了「師對生」暴力的受害者。
小時候我無法理解，老師為什麼針對我？我到底做錯了什麼？老師發日記本給我們，說日記就要寫出你們的心聲，我就老實寫說，我不喜歡老師指定的班長人選。大家選了別人當班長，老師竟然當著全班同學的面辱罵我們班長，還把她趕出教室，叫她回家！
我們班長被罵到坐在位子上哭，老師趕了好幾次，最後她只好背起書包，站在走廊一直哭，不敢進教室，也不敢回家。我覺得老師不對，你叫我們舉手選班長，我們就選我們想選的人啊，老師到底在生氣什麼？
我很想幫班長打抱不平，但完全不知怎麼辦才好，只能和全班同學一起坐在教室裡，繼續聽老師的辱罵（他氣我們沒聽他的指示，選出他要的班長，用上課時間狂罵我們），我到現在都還記得，作為小孩子那種不甘願、害怕又無助的心情。
那天回家，我跟媽媽提起這件事，媽媽立刻說，如果老師趕你出教室，你就真的回家，不要站在那邊哭，就直接回家！
寫作業的時候，因為太難過了，我就在日記裡寫下真心話：
「我恨老師，我恨老師那樣欺負班長，班長沒有錯，老師為什麼要罵她？」
第二天到學校，我注意到班長沒來、只顧著擔心她，早忘了我的日記寫什麼了，愣愣的和其他同學一起把日記和作業交給老師批改到下午上課一開始，老師怒不可過的當著全班的面開罵：「蛤！你們有人恨老師！」我心想是誰？怎麼這麼大膽？
「蛤！竟然在日記裡面寫說她恨老師！」我正在想，是誰？就劈頭被老師指著大罵，「田秋堇，你好大膽！你不是說你恨老師嗎？你給我出去！給我滾回家！」
我才想起來，天啊，原來老師講的就是我的日記！對齁，沒錯，我真的這樣寫了⋯，我像犯錯被抓到的犯人一樣，低頭站起來的同時，突然想起媽媽斬釘截鐵的叮嚀，我就順手背起書包、走出教室，直接回到家。
我媽知道原因後，立刻牽著我的手去找校長，跟校長說，小學生說「恨」，事實上是「討厭」的意思，好好教她就是了，為什麼趕她出教室？校長最後把老師找來，老師滿臉笑容、納納的跟我媽解釋（應該有說不好意思），然後我們就回家了。
沒想到從此我的苦日子就開始了，老師明槍暗箭的針對我，幸好本人神經大條、資質駑鈍，有些行為是我以後回想起來，才恍然大悟，原來我被霸凌了！但有些是當時就明擺著的，實在很難假裝不知道。
當時我們都只是小學四年級的女孩，老師規定，考試每扣1分就打一下，可他打人的，是長柄竹掃把、那根又長又粗的竹柄。
我的成績相當不錯，老師沒什麼機會打我。但有次考試粗心，被扣1分。我心想，1分就1分，不過被打一下，和其他被打十幾下的同學比起來，一下算輕的，應該沒什麼！
我和同學一起排隊，一邊聽著竹柄不斷落下的響亮啪啪聲，一邊等著被打。整個教室鬧哄哄的，剛被打過的同學互相看著紅腫的手、互相安慰，還沒被打的同學討論要被打幾下、有的在教別人吐口水在手心可以減少疼痛⋯
輪到我的時候，老師看我一眼，露出一個大大的微笑（當時我還頭冒問號，不懂為什麼老師看到我這麼高興？）然後他高高舉起長竹柄，突然打下來，我只覺得好痛！竹柄啪一聲落在我掌心，本來鬧哄哄的全班一下都安靜下來，鴉雀無聲地看著我。我又痛又莫名所以，告訴自己，老師大概是失手了⋯
要好的同學過來關心我，覺得老師對我特別大力，我還說不會啦，應該不是…
我希望我沒有被老師針對，但老師打我之前、那個看著我笑的眼神，我實在很難騙自己。
我很難過，不是被打很痛，而是老師大人欺負小孩、那種我可以掌握你的得意心態。後來我看東方出版社出的「愛的教育」看到哭，我知道，我們老師展現的不是愛的教育，連教育都不是。
老師對我還有其他大小不一的言語暴力、冷暴力，幸好我們後來搬家、轉到別的學校，遇到相當好的老師，初中、高中我也遇到相當多的好老師。
我感謝那些認真教學、善待學生的好老師，但小學四年級老師對我的暴力相向，就像好一道疤一樣，成為很難抹去的印記，我花了很多力氣，就像樹受傷一樣，要花很多力氣形成樹瘤、把它包裹起來，才能繼續向上成長。
我知道我已經向上成長，但有時一不留神，我仍然會回到小學四年級的那個現場，我已經忘記那個疼痛的感覺了，但我仍記得全班霎時安靜下來、空氣似乎凝結的那個瞬間⋯
更多Newtalk新聞報導
德外長圖修復關係：與中國交流必要且不可或缺！北京拿翹 : 聽其言觀其行
注意快儲水！全台「6縣市」12/8起陸續停水
其他人也在看
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 30
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 81
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 930
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 39
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 215
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 19 小時前 ・ 407
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 7
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 3
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 47
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 121
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 17 小時前 ・ 174
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 3
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 201
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4