被聖石金業前董座包養！乾女兒直播攬客 害他綠光罩頂

聖石金業主打亞洲唯一的黃金條塊實體店面。（圖／東森新聞）





涉及金額高達數百億元的「聖石金業」詐欺案持續延燒，檢警正全力追查被吸走的98億元巨款流向。在追查過程中，檢警提訊獄中的實際負責人邱薡宬，卻意外傳出藍營立委林思銘曾前往監獄探視，引發外界對案情幕後關係的諸多聯想。與此同時，邱薡宬與其包養的「乾女兒」之間，又被爆出涉及本票借據與刺青「邱薡荿之奴」的荒唐內幕。

國民黨立委林思銘。（圖／東森新聞）

聖石金業涉嫌詐欺的案件持續延燒，雖然門市依舊照常營業，但員工私下透露，現在公司已全面配合檢調調查。由於案件涉及不法，公司金流已被檢警凍結，讓許多投資人感到恐慌。

廣告 廣告

許多民眾擔心投資的錢拿不回來，紛紛提出解約申請。有消費者表示，他與朋友至少投資了數十萬元，但公司卻無法提出錢款入帳的時間表，只以「檢警凍結資金」為由推託，讓投資人十分緊張：「我們的錢也是一個月一個月存下來的，我們就是很害怕，萬一他就是這樣，不幸就不見的話。」

檢警正在全力追查聖石金業收了數百億元的資金，卻只買了2億元黃金的流向，剩下的98億元鉅款去了哪裡，成為案情的核心。

聖石金業現任負責人邱嬿妤以500萬元交保，其哥哥也被聲押。而檢警懷疑，實際負責人其實是邱薡宬。邱薡宬先前因非法黃金期貨交易遭通緝，於今年9月落網入獄，但檢警於4日將其提訊出來，複訊後再度聲押禁見。

邱薡宬在9月被逮時，藍營立委林思銘的辦公室曾針對警方查扣邱薡宬手機等程序問題，找上刑事局司法科與法務部召開協調會。還有消息傳出，檢警進一步發現邱薡宬入獄後，林思銘還曾去監獄探視他。《EBC東森新聞》實際聯繫林思銘，但截稿前未獲得任何回應。

除了政商關係複雜外，案件也爆出令人咋舌的內幕。根據《ETtoday新聞雲》報導，邱薡荿在包養網站認識「乾女兒」邱女，對方刻意隱瞞自己已婚，並在被聖石老董包養期間，仍持續經營成人直播，甚至上傳大尺度影片牟利，並以1.5萬元的價格招攬粉絲發生性交易。邱薡荿得知後於2021年選擇分手。之後乾女兒試圖挽回，竟不惜在臀部上方刺上「邱薡荿之奴」字樣，拍照傳給邱薡荿。邱薡荿深受打動，表示「我以菩薩之名起誓照顧妳一輩子」，但同時開出但書，要求乾女兒開立30張、每張10萬元的本票和借據，「妳做得到，我就照顧妳一輩子」。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

更多東森新聞報導

黃金買賣涉吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

藍委林思銘遭爆維護聖石金業 板橋分局：僅居中協調

聖石金實際負責人是通緝犯 再爆請立委助陣要警方道歉

