被聯結車追撞！小貨車衝進小吃店 撞翻料理區

新竹縣 / 綜合報導

新竹香山前天19日下午，發生一起貨車撞進小吃店的事故，一輛小貨車在停等紅燈時遭到後方聯結車追撞，一路撞進小吃店，把店家門口的餐飲設備、鍋碗瓢盆撞得全掉滿地，門口的鐵門也東倒西歪。根據了解，這個路段十幾年前也曾因為後車追撞，導致車輛撞進住家，所幸這一次沒有人員受傷，當事民眾也發文表示幸好人都平安，但沒水沒瓦斯，生活已經受到影響，現在只能去旅館洗澡。

一台貨車直接撞進店裡，婦人被嚇了好大一跳，趕緊往裡面跑，而外看一片狼藉，排煙管掉落重砸在地，料理台整座倒下，櫃子上的鍋碗瓢盆，也全掉滿地，當事民眾說：「糟了，著火了，快出來快出來。」撞擊瞬間，現場冒出火光，陣陣白煙竄出。

目擊民眾說：「(小貨車)它停下來然後後面那台來不及，然後就，砰砰，它(小貨車)就直接這樣衝到裡面去，它(聯結車)有剎可是來不及。」目擊民眾說：「滿恐怖的，剛好沒人，不然撞到人就有生命危險。」店門口的鐵門棚架，被撞得東倒西歪，鋁門噴出門框，上面的玻璃也裂了一個大洞，而這輛貨車，其實是被撞進店裡。

事發在19日下午1點多，發生在新竹市香山區，當時小貨車正在停等紅燈，後方聯結車疑似煞車不及，追撞前方的貨車，導致車直接撞進店裡，還一度冒出火光，鄰居說：「十幾年前是撞到我家，都停紅綠燈後面大車追撞。」同個路段，不只一次有車撞進住家，當事民眾也發文表示，幸好人都平安，先拆除鐵門鋁門，但沒水沒瓦斯，生活已經受到影響。

