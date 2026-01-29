被聽見也被接住！世展會伴台南孩子走過成長痛

從遊戲中練習表達，讓學員在活動中建立自信。

近年來，受整體經濟壓力與家庭脆弱度上升影響，弱勢家庭青少年所面臨的資源匱乏問題日益嚴峻。許多青少年長期處於家中經濟不穩定狀態，學習資源不足、情緒支持薄弱，甚至需提早分擔家計，影響身心發展與未來規劃。為回應孩子的成長需求，台灣世界展望會台南中心於26、27兩日，在四草舟屋為國中階段青少年舉辦「邁向偉大的航道－談『情』說礙」兩天一夜成長營會，透過團體活動與生活體驗，陪20名孩子在同儕互動中學習情緒表達、合作與自我肯定。

活動中，孩子們藉由情緒牌卡、自我介紹遊戲與團隊任務，練習說出自己的感受，也學習傾聽他人的想法。對許多來自資源匱乏家庭的國中生而言，「有人願意聽我說話」並非習以為常；在一次次互動中，孩子逐漸放下緊張與防備，開始表達情緒、回應同伴，並在合作過程中學習溝通與信任。參與活動的小溱分享：「以前我都自己想，不太敢講，這次發現講出來其實不會被笑。」

透過一起坐下來說說心裡話的方式，讓孩子感受被理解與接住。

晚間，孩子們分工準備餐食，學習彼此照顧；隔日的SUP立槳活動體驗，則透過合作完成挑戰，孩子們在團隊中得到滿滿成就感。活動後段亦安排身體自主權與自我保護課程，協助孩子建立保護自己的意識與能力。國二的小偉在回饋中寫下：「我學到可以說不，也知道不是所有要求都一定要答應。」這些看似簡單的體會，都是孩子成長的養分。

台南中心張家雯督導表示，隨著家庭經濟壓力增加，弱勢青少年常面臨「有書讀、卻難安心學習」的困境，部分孩子為了節省開銷，減少餐食、放棄課後學習或社團活動，長期下來不僅影響學業，也削弱自我價值感與對未來的信心。因此，兒童資助計畫除穩定提供助學金與生活支持外，更透過社工定期關懷、團體活動與生命教育，陪伴孩子在困境中累積面對未來的力量。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示：「當孩子能在安全的團體中被接住、被陪伴，他們會逐漸相信自己有能力與他人建立關係，也有力量面對未來的挑戰。兒童資助計畫不只是一份物質支持，更是讓孩子在成長路上不孤單的重要力量。」她也呼籲社會大眾一同響應「兒童資助計畫」，陪伴更多台南及南部地區的弱勢孩子，在彼此支持中，穩定走向屬於自己的未來。

學員們進行水上團隊任務體驗，培養默契與互助精神。

撰文、攝影／台灣世界展望會