被自己學生詐騙！他認「犯1錯誤」40萬飛了：太相信人

詐騙案件層出不窮！不敗教主陳重銘今（12）日發文分享，一名學生說家中長輩住院開刀需要40萬元，但因為手邊錢不夠，於是找他求助，他雖然有懷疑過是不是詐騙，但礙於是自己以前的學生，還是選擇相信，不料卻發現是一場騙局，陳重銘也用這個經驗提醒大家，「如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。

「我被騙了40萬，唉！太相信人了…」陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」中發文，指出週一早上，過去的學生打電話給他，說家中長輩要開刀裝心臟支架，需要40萬元救急，但是最近詐騙事件太多，陳重銘聽後，希望學生親自拜訪他，他也不斷提醒對方千萬不要受騙，然後就將錢借給學生了。

陳重銘坦言，自己這邊犯了一個錯誤，「就是沒有仔細問清楚，太相信人了，又覺得生病開刀已經夠煩心了，不好意思問太多，但是我有一直問他是不是被詐騙，他也一直否認」。

沒想到，當天晚上，學生再次聯絡他說手術失敗，需要再借25萬元救命，「聽到這裡我心裡就有譜了，這不是標準的詐騙流程嗎？我就先不理他，只是這個晚上我就睡不好覺了」。

隔天一早，學生立刻打電話來借錢，陳重銘這次沒有直接給錢，而是詢問長輩開刀的醫院是哪家，希望學生提供昨天40萬的開刀收據，並表明會直接到醫院繳費，要學生不用擔心，陳重銘也藉機提醒民眾，「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。

當天晚上，學生又換了一個藉口，希望陳重銘可以再借他25萬元，早已知道學生被騙的陳重銘當然選擇不借給他，直言「『誠信』這2個字是有限公司，別亂用」。

後來陳重銘直接致電學生老婆求證，才發現學生真的被詐騙，「對方說投資股票1000元，可以拿回3~400的退傭，結果他就投了70萬！」對此，陳重銘解釋，「其實所謂的退傭，還不就是拿你的錢來給你自己！等到你想要回本金時，對方又會找一堆藉口拼命跟你要錢」。

最後，陳重銘提醒，千萬不要急於成功，就忽略其中的陷阱，「你貪人家的利息，人家是圖你的本金。天上不會掉餡餅，我也是上班工作25年，才有今天這個日子」。

