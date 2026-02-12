被臭到崩潰拔頭髮！臭豆腐業者遭環保局重罰58.5萬元
台北市中山區橋頭玉里臭豆腐的味道，臭到民眾焦慮拔頭髮，投訴也沒有改善。北市環保局回應，去年有對店家做異味汙染物採樣，檢測結果超標，開罰58.5萬元罰鍰，另業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成。
民眾在Threads 社群平台發文表示，「中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，連環保局也拿他無奈何，打電話給承辦人員說的似乎很有誠意，但是仍是敷衍，每天處在臭味中焦慮都把頭髮拔光了」，並發出自己頭髮被拔光和精神科藥袋的照片。
民眾向環保局投訴，環保局稽查大隊說明，店家位於中山區北安路839號，於1月29日上午派員前往稽查，於民眾住所略有些許異味，稽查人員要求業者加強空汙防制措施，又於同日下午再次派員至現場稽查，經溝通後業者將變更排放口位置。
環保局表示，店家自民國113年12月21日開幕以來，接獲多件民眾陳情反映異味問題，環保稽查大隊多次稽查及改善，114年2月9日做「異味汙染物官能測定法」採樣，檢測結果71（排放標準10），依據違反《空氣汙染防制法》，處以58.5萬元罰鍰並限期改善；又於114年4月20日複查，未超過管制標準。
環保局指出，經查該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，114年下半年零星陳情及115年年初前往民眾住所會同稽查，於該址周界外巡視仍有些許異味，稽查人員要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣汙染防制設備保養頻率。
環保局也說，業者表示將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，以減少異味產生；後續環保局會定期加強稽查，或致電陳情人了解改善狀況，必要時，會同陳情人至生活起居地點稽查，不排除再次啟動執行異味官能測定，違者告發，以維護環境空氣品質。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
礁溪旅館頂樓堆「寶特瓶」山！屋主稱為綠化
