被臭豆腐名店臭到崩潰「拔光頭髮」 環保局稽查超標重罰58.5萬

「臭豆腐」向來被視為台灣國民美食，卻沒想到會因為「太臭」掀起民怨。花蓮知名的玉里橋頭臭豆腐插旗台北市中山區、鄰近捷運劍南路站後，濃烈氣味讓不少附近住戶苦不堪言，檢舉環保局卻只收到官方回覆，長期下來身心備受折磨，網友崩潰表示，自己因每天暴露在臭味中焦慮到「拔光頭髮」，畫面怵目驚心，也在社群平台掀起熱議。對此，台北市環保局今天（12日）回應，去年已對店家進行異味污染物採樣，結果確實超標，已開罰58.5萬元，並要求業者後續變更排放口位置、加裝活性碳除味設備，預計農曆年後完成改善。



Threads 上最近炸出一則「抱怨」文，火力全開直指花蓮一家知名臭豆腐店。原 PO 無奈形容，這家店「強到連環保局都拿它沒辦法」，每次檢舉，對方態度都很誠懇、流程也很完整，但結局永遠只有一句官方回覆，網友說明，雖然家中已安裝氣密窗，也全天候使用空氣清淨機，但仍然擋不了臭豆腐濃烈的臭味，也因此讓她身心都極度焦慮，無法控制自己的手去拔頭髮，導致頭已經禿了一片，必須尋求身心科幫助。

貼文一出，樓上住戶立刻現身說法，直言爸媽和鄰居「從開業檢舉到現在，次數多到數不清」。她們家早就放棄開窗，連曬衣服的後陽台都長期封印，門窗縫隙全塞滿衣服，才能勉強降低味道入侵。即便如此，臭味依舊陰魂不散，嚴重影響日常生活，甚至連身心健康都亮紅燈。

有網友留言表示，「給不知道的人： 這家不是一般的臭豆腐，甚至拿什麼便當店來舉例的都太小看這家 他這店的味道在對面捷運劍南路站、甚至典華都可以聞得到 我不是附近住戶經過都覺得被影響，無法想像當地居民每天要怎麼生活 我喜歡臭豆腐，但這家的味道我經過一秒都覺得無法接受」、「這家真的臭到不行有時候搭捷運會聞到味道」、「這家真的臭得離譜，還在捷運站就是股腐爛的屎臭味，臭到我自己不願去消費的程度」、「內用過，吃完後出來全身都是屎味，不會消散的那種，也完全不是臭豆腐那種臭，就是屎味，但神奇的是臭豆腐本身卻沒很臭」、「經過美麗華就聞到，味道真的傳播很遠」。

針對近日 Threads 上有民眾反映中山區玉里臭豆腐異味嚴重，甚至因長期受影響出現焦慮、掉髮等身心狀況，台北市環保局今說明處理進度與後續作為。環保局表示，經查自113年（2024年）12月21日店家開幕以來，接獲多件民眾陳情反映異味問題，稽查大隊進行多次稽查及改善，114年（2025年）2月9日進行「異味污染物官能測定法」採樣，檢測結果71（排放標準10），依據違反空氣污染防制法第20條規定，處以58.5萬元罰緩並限期改善。復於114年（2025年）4月20日複查，未超過管制標準。

至於後續改善情形，環保局表示，經查業者已設置靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備。不過，於114年（2025年）下半年零星接獲陳情，並在115年（2026年）年初前往民眾住處會同稽查時，於周界外仍可聞到些許異味，因此已要求業者應依來客數與實際作業量，調整空氣污染防制設備的保養與維護頻率。





環保局說，業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，以減少異味產生。環保局後續將定期加強稽查，或致電陳情人了解改善狀況，必要時會同陳情人至生活起居地點稽查，不排除再次啟動執行異味官能測定，違者告發，以維護環境空氣品質。

