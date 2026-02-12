被臭豆腐臭到「把頭髮拔光」！大票住戶聞屎味 環保局回應了

臭豆腐名店插旗台北，住戶怒控臭到快把頭髮拔光。（圖／翻攝自＠meetuptofu.taipei）

知名玉里橋頭臭豆腐插旗台北市中山區，鄰近捷運劍南路站，不過附近住戶近日紛紛在社群平台Threads上抱怨「臭到崩潰」，甚至有人因為每天處在臭味中，焦慮到把頭髮拔光，掀起網友熱議。對此，台北市環保局表示，接獲民眾反映後，已派員前往現場稽查，確認民宅周界外仍可聞到異味，業者已承諾變更排放口位置，並於年曆年後加裝活性碳除味設施。

近日有網友在Threads上發文表示，中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，每天處在臭味中，讓他焦慮到快把頭髮拔光。貼文曝光後，不少周邊住戶也紛紛跳出來聲援「他這店的味道在對面捷運劍南路站、甚至典華都可以聞得到」、「我不是附近住戶經過都覺得被影響，無法想像當地居民每天要怎麼生活」、「這家的味道我經過一秒都覺得無法接受」、「我爸媽和周圍鄰居已經從開業以來檢舉過無數遍，極度影響生活甚至身心健康」、「我騎車經過就先聞到一股屎味，有夠臭，有被驚嚇到」、「這家真的臭得離譜，還在捷運站就是股腐爛的屎臭味，臭到我自己不願去消費的程度」。

對此，原PO也已至環保局檢舉，環保局回應表示，該店自2024年12月間開幕以來，陸續接獲民眾陳情意味問題，環保稽查大隊多次前往稽查及要求改善，去（2025）年依據違反空氣汙染防制法處58.5萬元罰緩並限期改善，複查有符合標準。

環保局指出，近期接獲零星陳情，再度派員於1月29日稽查，稽查人員要求業者加強空污防制措施，調整設備保養頻率；另同日稍晚再次前往稽查，經溝通後業者承諾將變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，環保局也將不定期派員前往稽查。

