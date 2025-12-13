「被舞蹈老師拿菸燙腿測耐力！」29歲前芭蕾舞者擊敗泰勒絲 登全球最年輕白手起家女億萬富豪

露安娜洛佩斯拉拉身價達13億美元，成為全球最年輕白手起家的女性億萬富豪。（翻攝luana_lopes_lara IG）

過去她曾在芭蕾舞教室苦練，如今站上全球財富排行榜巔峰。根據《富比士》報導，29歲的巴西創業家露安娜洛佩斯拉拉（Luana Lopes Lara），憑藉共同創辦的預測市場公司Kalshi，身價估計達13億美元（約新台幣407億元），不僅超越美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift），也一舉超車先前短暫居冠的華裔創業家郭如意（Lucy Guo），成為全球最年輕白手起家的女性億萬富豪。

從芭蕾舞教室到金融市場 她的人生怎麼翻轉的？

洛佩斯拉拉出生於巴西，青少年時期就進入當地的莫斯科大劇院芭蕾舞學校接受專業訓練。她回憶，那段日子是人生中最激烈、最殘酷的時光。她向《富比士》透露，當時舞蹈老師會在她把腿高高抬起時，把點燃的香菸靠近她大腿，測試她在不被燙傷的情況下能撐多久。另外，同儕之間競爭激烈，甚至有人會把玻璃碎片藏進別人的舞鞋裡，只為了搶佔舞台最耀眼的位置。

她說：「那真的不是一般人可以想像的訓練強度，」學生們每天早上7點上學科課程，中午過後就一路練舞到晚上9點，幾乎沒有喘息空間。即便如此，她仍表示，那段經歷造就了她面對壓力時的耐力和冷靜。

洛佩斯拉拉青年時期曾是芭蕾舞者，接受嚴格訓練。（翻攝escola_bolshoi IG）

然而，芭蕾並不是洛佩斯拉拉唯一的志向，由於她的母親是數學老師、父親是電機工程師，她從小就對理工領域產生興趣。她白天練舞，晚上仍熬夜準備學科競賽，曾在巴西天文奧林匹亞競賽中奪下金牌，也在數學競賽獲得銅牌。她坦言，自己年少時就立志「不只要在舞台上成功，而是想成為下一個賈伯斯」。

高中畢業後，她曾到奧地利擔任職業芭蕾舞者近9個月，最後選擇放下舞鞋，前往美國追逐科技夢，進入麻省理工學院（MIT）主修電腦科學。她在校期間的暑假，曾到橋水基金（Bridgewater Associates）與城堡證券（Citadel Securities）實習，累積金融與科技的實戰經驗。

洛佩斯拉拉（右）與塔瑞克曼蘇爾（左）共同創辦Kalshi。（翻攝luana_lopes_lara IG）

她在MIT認識來自黎巴嫩的同學塔瑞克曼蘇爾（Tarek Mansour），兩人不僅同為電腦科學系，修課背景相近，也都是國際學生圈的一員。曼蘇爾回憶，洛佩斯拉拉總是坐在課堂第一排，「我一開始只是坐到她旁邊，想多向她學習，沒想到後來成了最重要的創業夥伴」。

2018年，兩人在紐約實習期間，常在夜晚走路返家時討論投資與市場。他們逐漸發現，許多投資行為的本質，其實都是在「猜未來」，例如猜選舉誰會贏？某項政策是否會通過？甚至猜一場比賽的結果？但投資人往往只能透過股票或其他金融商品「間接」表達這些判斷，卻無法直接就事件本身進行交易。

洛佩斯拉拉形容：「人們總是在預測未來，卻沒有一個地方，可以合法、直接地買賣這些預測。」也正是這樣的想法，促使兩人萌生創業念頭，於是他們在2019年共同創立預測市場平台Kalshi。

敢不顧投資人反對告政府 她為什麼這麼有把握？

一開始，創業之路困難重重，由於預測市場的法律地位模糊，兩人曾聯絡超過40家律師事務所，卻屢吃閉門羹。洛佩斯拉拉回憶：「剛畢業就承擔極大的風險，兩年沒有任何產品，如果拿不到監管許可，公司就會歸零。」最終，在美國商品期貨交易委員會（CFTC）前官員班德曼（Jeff Bandman）協助下，Kalshi在2020年取得合法營運資格。

洛佩斯拉拉畢業於麻省理工學院，主修電腦科學。（翻攝luana_lopes_lara IG）

2024年，Kalshi想推出可預測美國總統大選結果的交易合約，卻被監管單位認定「太像賭博」拒絕。洛佩斯拉拉不顧投資人反對，堅持提告政府，主張這是合法的金融商品。最終，聯邦法院判Kalshi勝訴，讓美國百年來首度出現合法的選舉預測交易。

隨著最新一輪10億美元（約新台幣313億元）募資完成，Kalshi估值達到110億美元（約新台幣3,446億元），洛佩斯拉拉與曼蘇爾各自持有約12%股份，身價同步飆升至13億美元（約新台幣407億元）。《富比士》指出，Kalshi目前每週交易量已突破10億美元，並與Robinhood、Webull、Google Finance等平台合作。

如今洛佩斯拉拉從職業芭蕾舞者，轉身成為全球最年輕白手起家女億萬富豪，她強調：「我們真正的目標，是打造世界上最大的金融交易所。」《富比士》形容，她的人生是一場「從職業芭蕾舞者到金融科技創業家的華麗跨越」。

