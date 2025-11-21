被萁媽要求「得金馬獎要換沙發」 黃鐙輝無奈：我要自掏腰包

黃鐙輝被岳母萁媽要求「得獎要換沙發」。（圖／侯世駿攝）

第62屆金馬獎今（21日）在台北文華東方酒店舉行入圍午宴，入圍男配角的黃鐙輝、姚淳耀、曾敬驊見到黃秋生彷彿看到偶像，三人更趁此機會來個愛的抱抱，黃秋生被簇擁幽默表示︰「講到他們要上香了，來擺個香爐。」

男配角入圍者黃鐙輝、曾敬驊、黃秋生、姚淳耀。（圖／侯世駿攝）

姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍金馬男配角獎，姚淳耀先是場面話般說開心佔了兩個名額，但下一秒毫不遮掩野心：「我希望我得獎。」曾敬驊則謙虛表示：「順其自然。」

黃鐙輝表示好友阮經天有給他打氣，「小天說『不容易喔，好好享受』。」他也表示萁媽對於他入圍金馬很驚訝，還大開口說「如果你得獎，我要換沙發」，這讓黃鐙輝有點傷腦筋：「金馬沒有獎金，我要自掏腰包。」

廣告 廣告

而從主辦方得知，這次得獎者可能會獲得名床獎品，黃鐙輝也在想改送床的可能性，一旁黃秋生趕緊阻止：「不行啊，有點暗示，先不要。」

男主角入圍者張孝全、許瑞奇、藍葦華、柯煒林。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐