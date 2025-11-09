被萌娃扯衣洩春光！國光女神「渾圓半球」全都露 炸出白皙深溝

娛樂中心／綜合報導

43歲女星蘇心甯（LaLa）當年是綜藝節目「國光幫幫忙」的人氣班底，憑藉亮麗外型也被封為「國光女神」，近日，掀起關注的是，蘇心甯的火辣身材意外被一名萌娃大放送，超深邃事業線全都露，讓網友看了大飽眼福。

蘇心甯昨（8日）透露前去參加好友張家瑋的慶生活動，從曝光的畫面可以看到，蘇心甯戴著一頂漁夫帽，並身穿一件低胸粉色的針織上衣，展現俏麗的身材，有趣的是，她懷中所抱的一名男嬰竟伸手拉住蘇心甯胸前衣服，讓她的春光大洩。

對此，蘇心甯也不禁笑說男娃很懂得給福利，直呼「我只能抱緊處理了」，美照曝光之後，不少網友也搞笑留言「這孩子前途無量」、「懂事的孩子」、「除了羨慕還是羨慕」。

蘇心甯（左）參加張家瑋（右）生日會。（圖／翻攝自臉書）

