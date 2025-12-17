被葛斯齊爆曖昧人妻「我想要妳」！判決結果出爐 王定宇：葛欠我一個道歉

王定宇表示葛斯齊欠他與家人一個道歉。（王定宇國會辦公室提供）

狗仔葛斯齊去年槓綠委王定宇，稱手握女粉爆料的曖昧對話截圖，王曾傳「我想要妳」等，王定宇怒提告葛妨害名譽，北檢認定葛是因相信女粉造假的證據，難認有主觀惡意，給予不起訴處分。

對此，王定宇表示，這證明葛思齊的說法完全是虛假不實，並還給他個人清白，並要求葛先生給他和家人，一個深沉的道歉。

王定宇表示，基於台灣的法律制度，給予媒體報導公眾人物比較寬鬆的言論自由的空間，因此此案採取不起訴處分，但重點事是整個不起訴處分內容呈現的，就是葛思齊的消息來源是「完全的造假」

女粉認造假 用中國App捏造對話

王定宇進一步指出，該女粉在北檢具結作證坦承對話造假，其有精神疾患，是因為要跟葛斯齊交往為朋友，才迎合其口味，完全說謊造假扭曲這些事情，相關對話截圖，都是用中國App製造的。

王定宇指出，檢察官把這一段查得非常的清楚，證明葛斯齊對他進行人格的抹黑跟攻擊，完全是假的，沒有一個點是真的。對於檢方認為應給媒體報導，他予以尊重，但是後續將就造假的抹黑，對他個人造成的傷害，他們跟律師團隊也已經備妥，會啟動後續的程序，依法保護個人名譽。

最後王定宇強調，如今此案真相大白，葛斯齊來源、對話截圖、內容都是假的，證人都當庭具結作證查明清楚，「我覺得用造假的資料去抹殺他人的人格，最起碼的悔意跟歉意要有，這是一個面對是非黑白，最基本應該要有的態度！」

