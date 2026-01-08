被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬

記者林汝珊／台北報導

梁曉珺遭蔡依林點名提告。（圖／翻攝自梁曉珺 Celia臉書）

Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。

梁曉珺才拍片回嗆秒遭官方打臉。（圖／翻攝自抖音 @斯理亞）

梁曉珺以帳號「斯理亞」在抖音發片，表示自己只是娛樂解讀，還在影片中引用中國《宗教事務條例》，指出宗教活動須在合法登記的宗教場所進行，不得於公共設施舉辦，暗示蔡依林若在中國開唱恐涉及違法。

廣告 廣告

不過蔡依林6月將於北京鳥巢舉辦的演唱會，其實已通過中國的審查，北京市文化和旅遊局官網隨即公布最新審核文件，證實蔡依林「PLEASURE」巡演北京站已正式獲准，瞬間打臉斯理亞說法，也讓不少網友忍不住嘲諷「法律課白上了」、「被官方秒回應」。

更多三立新聞網報導

蕭煌奇情史曝光！4年坎坷戀「見光慘分手」他不滿喊：都你們害的

蕭煌奇早想婚了！昔被拍到身旁有她 新婚妻正臉曝「完全是理想型」

王彩樺認了一度低潮「那時候非常不快樂」訪問突尖叫 記者全嚇傻

57歲王彩樺自爆停經！突嗆李千娜「老公都你在用」私下不滿曝光

