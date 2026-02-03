被蔡依林搶唱！南拳媽媽重製20年前經典〈心型圈〉

南拳媽媽新歌〈明朝之前〉拍攝MV。(喜鵲娛樂提供)

由詹宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑組成的團體南拳媽媽，將重製經典〈心型圈〉與推出新單曲〈明朝之前〉，展現三人跨越20年後更具厚度的創作能量。

事實上，〈心型圈〉當初在Demo階段，是詹宇豪特別為Lara梁心頤量身打造的歌曲，後來被天后蔡依林選中演繹並成為經典情歌。時隔多年，南拳媽媽重新詮釋，由詹宇豪主唱、Lara負責精緻的聲部編排、AJ張傑親自操刀製作與編曲。宇豪表示：「〈心型圈〉是許多人的青春底色，這次重製不僅是回顧，更是我們三個人現在心境的投射。」三人聲音層次交錯，展現出歲月沉澱後的溫柔。

廣告 廣告

提到新單曲〈明朝之前〉，宇豪透露為求完美，甚至在發片前一天還在修整節奏，更為了克服因反覆聆聽產生的節奏疲勞，特地去吃超辣的「地獄大王辣麵」強行醒腦。他感性表示，這份「全力以赴」的心境也延伸到對生命與家人的思念：「歌詞中『愛在光年外，與你笑倚紫禁畔』讓我感觸極深，想起了過世的長輩。這首歌不只是愛情，還有對親情與寵物的愛，希望藉此提醒大家把握現有的一切。」

Lara梁心頤則以具美感的視角形容這部作品：「宇豪寫的歌，旋律裡自帶故事畫面，這首歌像是『琥珀中的愛情故事』，時間被定格在某個瞬間，跨越600年依然鮮活。」對於錄音室裡的互動，Lara更幽默爆料，因宇豪具備絕對音感，在音樂決定權上具有「絕對權威」，即使覺得某處旋律乍聽之下有些特別，她與張傑仍十分信任他的判斷。她也強調，無論是重製經典還是新歌，和聲編排都投入了大量心血，為的就是完整呈現那個跨越千年的故事。

Lara也提到相當佩服兩位團員的敬業程度。在拍攝〈明朝之前〉MV時，宇豪在寒風中反覆淋雨入鏡；張傑則為了捕捉追公車的畫面，不慎摔倒跪破膝蓋。三人全力以赴，只為傳達MV中那段因家世差距無疾而終、卻在千年後重逢的宿命愛戀。

南拳媽媽最後溫馨呼籲歌迷，這是一場跨越時空的聽覺盛宴，希望大家珍惜眼前人。宇豪更開玩笑說：「大家一定要好好把握現有的一切，尤其是來南拳媽媽演唱會的時候，因為下一次見面，也許就是幾千年後了。」

更多中時新聞網報導

張信哲周興哲同台嗨唱拜早年

陳佩賢初登陸 歌聲征服那英

司徒建銘愛看墓 嘆常見不孝子孫