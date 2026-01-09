被蔡依林方點名提告！女網紅搬中國法規反嗆遭打臉

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

Jolin蔡依林日前在大巨蛋一連三天舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，節目內容至今依舊是討論的焦點，但卻有部分網友惡意解讀，中國的合作公司因此大動作提告，點名曾經參加過《超級星光大道》的網紅梁曉珺，而梁曉珺對此不滿，昨（8）日拍攝影片反擊。

蔡依林新系列演唱會內容至今依舊是熱議的焦點。（圖／凌時差提供）

梁曉珺以抖音帳號「斯理亞」發布影片，影片中提到她對於蔡依林演唱會內容只是「娛樂解讀」，由於蔡依林的新專輯以及演唱會主題涉及「七宗罪」、「人間樂園」等關於西方宗教的元素，因此提醒演唱會承辦公司，要注意中國《宗教事務條例》中關於「非宗教團體不得開展宗教活動」等相關規定，宗教活動應該要在合法登記的宗教場所舉行，不可在公共設施舉辦，暗指蔡依林在中國開唱可能違法。

梁曉珺反擊蔡依林演唱會承辦方要提告，卻秒遭打臉。（圖／翻攝斯理亞抖音）

事實上，蔡依林將在今年6月於北京鳥巢開唱的審核中國官方已經通過，北京市文化和旅遊局官網公布的最新審核文件中可以看到，蔡依林「PLEASURE」巡演北京站已正式獲准，換句話說，蔡依林的演唱會根本不是梁曉珺自以為的宗教活動，梁曉珺的說詞也立即被打臉。

