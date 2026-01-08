被蔡英文海巡！舞者秀新髮型獲1總統級認證

▲前總統蔡英文近期在社群平台Threads上相當活躍，時不時海巡回覆網友貼文。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 前總統蔡英文近期在社群平台Threads上相當活躍，時不時海巡回覆網友貼文。一名Diana Bellydance的舞者網友就發文表示剪了和蔡英文一樣的髮型，並希望得到小英的回覆，未料，蔡英文真的現身，親切回1句：「妳比我漂亮很多」，讓該網友開心到想「躺下去」。

網友Diana Bellydance日前發文：「莫名用了一顆蔡英文的髮型，這樣 @tsai_ingwen 會回應我嗎？」竟真的引來蔡英文親回：「妳比我漂亮很多」，一句總統級認證也吸引近10萬名網友按愛心，原發文者也再回應：「小英總統海巡到我這邊，開心到躺下去！小英總統，我想跳舞給妳看！」並發出跳舞影片。

蔡英文回覆底下也有不少網友留言表示：「到底是積了什麼善德？居然真的釣到小英啦」、「居然成功了！我決定開始留小英髮型」、「小英總統總是這麼親民，根本就是可人兒」、「總統不但漂亮，而且有智慧之美」、「小英總統很溫暖，總是在網路上親切地給予網民幽默的回應」、「小英2分鐘的讚就是版主4天的一半」、「謝謝妳的8年！妳是台灣最好的總統」等。

