被薛劍「斬首威脅」惹怒? 傳日本將於48小時內驅逐4.2萬非法滯留中國人 真相是.....
[Newtalk新聞] 中國駐大阪總領事薛劍日前針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發布「斬首威脅」，引發大量日本民眾不滿。近期網路上流傳消息稱，日本經濟安保大臣小野田紀美在公開演說時，揚言在 48 小時內驅逐非法滯留日本的中國人，並沒收約 3000 億日圓的資產。然而，有細心網友查證後發現，小野田紀美從未發表過類似言論，相關消息也僅在 Threads 上流傳，認為該消息很可能是激進人士推出的假新聞。
有部分網友透過 Threads 發布貼文指出，小野田紀美日前進行公開演講時，宣布日本政府將於 48 小時內驅逐 4.2 萬名中國移民，並沒收 3,000 億日圓的資產，同時針對在日居住超過 10 年的中國公民展開調查。日本政府突然對中國移民擺出的強硬態度引發大量民眾關注，許多反對中國移民的網友也對該項政策表示支持，並表態希望政府盡快實施相關政策。
就在此時，有網友發現，相關消息僅在 Threads 這一個平台上流通，不但無法透過其他社群媒體搜索到類似的貼文，日本媒體也並未針對此事進行報導。該名網友也進一步指出，日本政府幾乎不會使用「沒收」這種命令，對該則消息的真實性抱持著懷疑的態度。
有懂日文的網友觀看小野田紀美的演說內容後，發現小野田紀美並未提及相關政策，被指稱計畫驅逐中國人的演說內容也只是談論日本民眾對外國人取得日本土地所有權一事存在擔憂的話題，強調日本政府正考慮推動相關措施，進一步識別土地所有者的國籍。該名網友認為，相關貼文很可能是假消息，呼籲網友停止轉發、避免引起更多人的關注。
