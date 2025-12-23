被藍營移請監院彈劾、告發瀆職 卓榮泰提「這事」才是正辦

行政院長卓榮泰23日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議，並在合影後轉身回應媒體提問。卓榮泰表示，經發會才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力往國家往好的方向進步。(記者劉信德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰15日宣布不副署修惡版「財劃法」，藍白立委18日聯手在立法院通過臨時提案，移請監察院彈劾，國民黨團今(23)日更赴監察院要告發瀆職。卓揆上午在行政院受訪表示，經發會是現在最重要的經濟政策平台，這件事才是對國家最有幫助、真正應該辦的事。

卓榮泰今天主持「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議「包容成長」分組，會議將聚焦中小微企業多元發展、青年多元發展，及擴大內需的都更、危老重建、觀光發展等。

廣告 廣告

行政院指出，23日的包容成長分組會議主要聚焦在擴大內需經濟，將匯集專家學者領域探討包含中小微企業多元發展、青年多元發展，以及都市更新、危老重建以及觀光發展等領域，同時，也會將今年經濟發展和明年度預估的經濟成長預測綜合整理討論。

擴大內需方面，行政院切分兩大領域，分別是硬體面的都市更新及危老重建，以及軟體面的觀光產業提升。面對國內屋齡30年以上老屋占比過半，內政部已擬定「危老條例」2.0修正草案，將納入修繕機制，強化住宅更新並刪除施行期限改為常態化推動，同時也善用容積制度的取得更多社宅，增加公益性。

推動台灣觀光部分，交通部明年設定900萬人次國際旅客目標，並期望有更多國際重遊客回訪台灣，並擬定2026年度5大國旅優惠方案，鼓勵民眾多在平日出遊、削弱離尖峰的差距，以及搭配演唱會經濟放大國內旅遊市場效益。

面對國民黨彈劾、告發瀆職，卓榮泰於經發會會議召開前受訪表示，經發會是現在最重要的經濟政策平台，而且邀請顧問來，是我們跟民間產業社會界最重要的溝通。今天這件事才是對國家最有幫助、真正應該辦的事，我們努力把國家往好的方向進步。

行政院長卓榮泰(前中)23日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議，並在會前合影。(記者劉信德攝)

行政院今日召開「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議「包容成長」分組，行政院長卓榮泰(左四)會前與顧問合影。(記者陳鈺馥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中選會提名名單出爐 行政院：游盈隆擬任主委、胡博硯副主委

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

東吳學生辣問統獨 鄭麗文反要求「不用這樣挑釁地問」！

鄭麗文東吳演講嗆提問教授「沒有大腦」 要學生勿選邊站

