被藍白提彈劾賴清德怒了、批「根本不會通過為何要浪費立院寶貴時間」！至少正事要做：審查預算」

總統賴清德今（1）日發表元旦新年談話，媒體問及如何看被在野黨提案彈劾一事？賴清德怒批，藍白沒有在立院達到三分之二多數，彈劾根本不會通過，「為什麼要把立法院寶貴的時間浪費在這裡？」如果說一定要對他彈劾，至少正事應該要做，審查總預算和國防特別預算。

媒體今日在元旦談話後問及，在野黨通過了總統彈劾案提案，要總統在1月22號、23號來進行說明、詢答，總統會出席嗎？

賴清德回應，其實社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審，行政院已經在去年８月底送去立法院，３、４個月的時間立法院都不審，審查中央政府總預算，本來就是立法院的憲政責任與權利，「結果中央政府總預算不審，國防特別預算也不審，盡排一些涉及違憲、違法的法案，今天又要推出對總統的彈劾！」

賴清德怒批，這絕對不是國家社會、人民之福，他相信人民也會有公道的評判，他也要強調，立法院當然有屬於立法院的憲政職權，但面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強，在這種狀況之下，立法院應該要思考，人民付託立委的責任，「是不是應該要開始辦一些正事了？審中央政府總預算、審國防特別預算，就不要再做這些事了。」

賴清德並說，憲政設計中對總統的究責有兩種，一個是罷免，一個是彈劾，但對總統罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任，這也是為什麼憲法的設計，罷免立法院提案後、要經過人民公投，因為追究的是政治責任；彈劾則是法律責任，所以立法院提案通過後，是送交司法院憲法法庭裁判。

「大家想一想，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這時候對總統提出彈劾，目的何在？」賴清德指出，特別是在不審查中央政府總預算、國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？

賴清德強調，他個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要，如果說一定要對他彈劾，至少正事應該要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算，人民生活照顧的中央政府總預算也應該要排入審查。

賴清德又說，更何況根據憲政設計、立法委員職權行使法規定，國民黨與民眾黨固然在立法院達到過半多數，但沒有達到三分之二多數，對總統的彈劾程序根本在立法院就不會通過，「為什麼要把立法院寶貴的時間浪費在這裡？」

賴清德批評，藍白明知道沒有三分之二的多數還要提案「浪費時間」，不把寶貴時間拿來審查中央政府總預算、國防特別預算、對國家經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡，希望在野黨能夠清楚，向社會大眾說明。

（圖片來源：總統府）

