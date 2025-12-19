被藍白提案！李鴻鈞在卓榮泰面前談彈劾人數
[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會昨移請監察院彈劾卓榮泰，監察院今（19）日赴行政院進行年度巡察會議，引起關注。監察院副院長李鴻鈞除了報告今年的彈劾人數之外，更感嘆預算卡關問題，直言有些監察委員巡查時自行吸收費用，「這是比較辛苦的部分」。
監察院114年巡察行政院會議今上午在行政院舉行，包括卓榮泰、李鴻鈞、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵，以及監察委員、行政院部會首長與會。
李鴻鈞表示，監察權是政府施政的外控機制，監察委員針對行政機關設有違失的工作及施政，或者是對中央及地方公務人員違法失職進行調查，因此監察院所提出的調查報告，也常為外界作為檢視行政機關施政的重要參考。
李鴻鈞提到，本次巡察所提的問題，是彙集監察院114年度調查案、巡察發現，及審計部建議的意見，或是社會大眾關切的問題進行追蹤，並切實的解決。
李鴻鈞也談到預算問題，監委同仁到地方巡察，包括交通費、住宿費等，有的人都是自行吸收，「這是比較辛苦的部分」。
針對114年度的調查後所提的彈劾、糾正、修正法規以及審計部的意見，李鴻鈞進一步說明，對於公務人員、法官或者是檢察官有違法或失職，監院能提出彈劾，移送懲戒法院，本年度從1月1日至12月9日，監院通過27件的彈劾案，被彈劾的人數共有40人；依官階類別，選任人員有8人、政務人員有2人、簡任人員18人、薦任人員4人、法官3人、檢察官1人、校官4人，而本年度的彈劾失職態樣，大多是貪瀆為主，合計有11案，大貪瀆部分大概佔40.8%。
李鴻鈞提到，今年監察院本屆委員的任期為最後的第6年，總計共有125件的彈劾數，被彈劾的人數有205人，因此希望各機關的首長，能加強宣導，並檢討內部的政風以及稽核監督的機制，避免公務人員的紀律別不要鬆散。
李鴻鈞說，另依據憲法第97條的第一項規定，監察院經各委員會之審查及決議，得提出糾正案，移送行政院及有關部會處置、注意、改善，從本年度1月到11月底，通過的糾正案有86案，按糾正的機關之案件統計，貴院及所屬的機關統計被糾正的有73案，地方各縣市政府及所屬機關被糾正的有52案次。
李鴻鈞進一步說明，若以6年整體統計，被糾正的有682案次，其中中央有405案，因此敦請院長，及各部會首長能夠重視監察院的糾正案，積極檢討改進，監院會持續的列管追蹤，促使行政機關的施政能夠示法、適當，並臻完善。
