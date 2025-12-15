被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8名大法官，藍白兩度否決總統賴清德提出的新任大法官人事，形同使憲法法庭1年以來無法做出任何判決。不過憲法法庭似乎有望重啟，憲法法庭本週五將舉行「確認裁判決文本評議」，東吳大學法律系教授張嘉尹在臉書發文分析，憲法法庭已經找到突破新修憲訴法第30條、對於評議出席人數與判決可決人數的緊箍咒，一旦突破此枷鎖，可以預期憲法法庭的重新運作。

廣告 廣告

副總統蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，總統府兩度提出大法官人選，卻都在立法院被在野藍白陣營封殺。（圖／總統府）

張嘉尹發文指出，從去年11月1日迄今，憲法法庭首度將舉行此類評議，上一次已是113年10月28日，雖然從司法院行事曆無法得知究竟涉及什麼案件的裁判，但是至少是一個很大的突破，畢竟憲法法庭已經13個半月未曾做出裁判。張嘉尹指出，值此行政權與立法權將直面對撞的時刻，憲法法庭的重新運作，為緩解即將來臨的憲政危機，開啟了一線曙光。

另根據《鏡報》報導，有司法圈人士透露，憲法法庭即將大復活，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高，且預計在週五下午公布判決結果；有知情人士揣測，「憲法法庭即將大復活」，大法官有極高的可能性劍指憲法法庭緊箍咒，要設法掙脫立法院的枷鎖，針對《憲法訴訟法》做出違憲與否的判決。

去年10月底，憲法法庭有7位大法官卸任，隨後賴清德兩度提名大法官人選，卻都在立法院被在野藍白陣營封殺，而且立法院修法提高憲法法庭評議及宣告門檻，至少要10位大法官才能評議、至少要有9人才能宣告違憲，因此憲法法庭自此等同被架空停擺至今。

更多FTNN新聞網報導

是否願跟賴清德聊聊？鄭麗文：他已錯過關鍵溝通時機 若不知問題癥結願送鏡子給賴

停砍公教年金三讀引綠砲轟 鄭麗文反批執政黨挑撥世代撕裂社會破壞團結

「年改絕不能走回頭路！」賴清德喊話在野黨團：再次審議法案

