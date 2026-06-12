被藤咲舞來台賣淫害慘！女優「遭審問6小時還驗毒」怒轟：把她們抓走

記者蔡維歆／台北報導

福田悠亞到紐西蘭旅遊被拒絕入境。（圖／翻攝自X）

日本AV女優藤咲舞之前來台賣淫，後來驅逐出境，而女優們出國賣淫事件時有所聞，讓守法的同行也受到影響。AV女優福田悠亞到紐西蘭獨旅，想不到遭嚴格審問後強制遣返，只因為日本AV女優假借觀光名義而入境賣春的事太多了，她忍不住氣憤咒罵：「那些出國賣春的人全部都被抓走吧！」

福田悠亞分享獨旅。（圖／翻攝自IG）

福田悠亞10日開心分享獨旅點滴，她說自己準備搭乘16小時飛機獨自到紐西蘭旅行，開心的她還分享了在飛機上拍到的美景。今（12）事情卻發生大轉變，她表示自己在紐西蘭準備通關時，竟被審問了6小時，更進行毒品檢測，還有10多名警察到現場準備行李檢查，最誇張的是，福田悠亞還被關進單人牢房，最後竟然被強制遣返回日本。

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福田悠亞不平說因為這次的紀錄，未來要入境其他國家也會被更嚴格審核，」最後她po出被遣返前拍攝到紐西蘭彎月，也透露不會因此埋怨紐西蘭，因為這樣嚴格的管制，所以才能守護好治安，「真是個超棒的國家，最後看到的月亮也美極了，我還笑著跟警察說再見！他們好親切！」

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