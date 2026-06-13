被藤咲舞害慘！女優飛紐西蘭獨旅「受盤問6小時遭遣返」 詛咒海外賣淫全被抓

日本AV女優福田悠亞飛往紐西蘭獨旅，卻在入境時被拘留盤問6小時，最後慘遭遣返。（翻攝自X@yua_fucuda）

日籍現役AV女優藤咲舞（藤咲まい）去年來台賣淫，遭警方查獲並依法驅逐，類似非法行徑已影響到其他日本國民。另一名女優福田悠亞（福田ゆあ）近日飛往紐西蘭獨旅，怎料入境時被拘留盤問6小時，最後遭強制遣返，氣得她發文咒罵「希望那些跑去海外非法工作的人通通被抓起來！」

「我剛剛被關進紐西蘭的拘留所了…」福田悠亞（12日）凌晨深夜在X社群發文，因為她滿懷期待搭機16小時抵達紐西蘭準備獨自旅行，誰知道落地沒多久竟被抓去審問。

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福田悠亞透露，入境時被盤問了超過6小時，還要接受毒品檢測，搞到最後還是被拒絕入境。「之後大約來了10名警察，把我的行李全部沒收，還把我關進骯髒的單人牢房…」

福田悠亞感嘆，她人生的夢想及生活動力，就是希望每個月都能出國、接觸不同文化、結交新朋友，然而這次留下遣返紀錄，可能害她未來到其他國家面臨更嚴格的入境審查，以後恐怕很難在單獨出國。

身為AV女優，福田悠亞直言她無法左右別人如何看待，但若不是這份工作，她不會有足夠的時間跟金錢每月出國。然而，因為有不少日本人以觀光名義赴海外非法工作，導致年輕日本女性單獨入境時容易被移民官懷疑，福田悠亞忍不住抱怨「希望那些跑去海外非法打工的人通通被抓起來！」

日本AV女優福田悠亞飛往紐西蘭獨旅，卻在入境時被拘留盤問6小時，最後慘遭遣返。（翻攝自X@yua_fucuda）

確定被遣返後，福田悠亞拍下機場夜空照在社群報平安，表示抱怨歸抱怨，可她並不怪紐西蘭官方，因為入境審查足夠嚴格才能維繫治安，稱讚紐西蘭是個很棒的國家，「最後看到的月亮也很漂亮。我還笑著跟警察說再見，他們其實人很好。」

至於有網友好奇為何要獨自旅行？福田悠亞解釋，對她來說和朋友出遊娛樂成分較大，獨旅反而才是真正的旅行，能隨興探索陌生城市欣賞美景、鼓起勇氣向外國人搭話或求助，種種經歷都是很珍貴的回憶，也是獨旅最大的魅力。

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