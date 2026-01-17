被蘇巧慧拉近差距？ 李四川：先在1月底把輝達簽約完才再說

台北市副市長李四川 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於新北市長提名，國民黨北市黨部主委戴錫欽昨日表示，李四川民調確實領先，但因為還沒整合完成，與蘇巧慧差距縮小中。台北市副市長李四川今(17)日上午受訪表示，沒有所謂的時間表，他現在最重要的還是要在1月底把輝達的簽約完成，把所有的工作該做的做完以後，再來考慮其餘的事情。

李四川受訪表示，他尊重黨部的機制，黨部決定後如果要他承擔，什麼時間他大概就會參加所有活動。

對於有無時間表，李四川說，沒有所謂的時間表，他現在最重要的還是要在1月底把輝達的簽約完成，把所有的工作該做的做完以後，再來考慮其餘的事情。

對於戴錫欽希望整合要加快，否則蘇巧慧已經起跑，可能會被挖牆角，李四川則說，「應該，我想，黨有黨的機制，我尊重黨的該機制。」

