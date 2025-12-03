被蘇巧慧追上提早參選新北？李四川證實「這時間」請辭副市長

政治中心／林昀萱報導

新北市長侯友宜兩屆任期已滿，明年必須交棒。相較於民進黨早早定於一尊，確定由立委蘇巧慧出戰；藍白這邊情勢則顯得複雜，除了有兩位副市長級的李四川與劉和然外，還有民眾黨主席黃國昌。昨（3）日李四川首度鬆口要參加初選，並曝光辭去台北市副市長的時間。

以目前民調趨勢來看，李四川面對黃國昌握有超過20％的壓倒性領先，最新民調中對上蘇巧慧雖有10個百分點優勢，但距離越拉越近，資深媒體人黃暐瀚詢問李四川是否提早宣布參選及藍白合問題，李四川也首度鬆口，如果有初選，他當然會參加，「新北市民原則上認為我該承擔，我也不排斥，初選要我登記，我也會去登記」。

至於參選新北市長是否會請辭台北市副市長？李四川也表示，過去侯友宜、朱立倫都到3、5月才開始投入選戰，他不用這麼早，但是只要確定登記初選就會辭職，不讓人覺得他早就打算參選。

