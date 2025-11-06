被處刑的豬，不道德的藝術，不可言的「情殺」--圖文並茂、趣味盎然的微型文化史《我是你的蠻族》

海明威說，年輕的時候就待過巴黎的人很幸運，這城市將如一席流動的饗宴永遠跟著你。於是許多讀者──不管是趁著年少、還是錯過了青春──帶著如是的憧憬造訪巴黎，或是想望花都在自己生命留下印記，或只是去找《流動的饗宴》書裡提過的地標。

但海明威晚年的回憶並沒有告訴你，吃到饗宴前可能受到的衝擊（或驚嚇）：譬如晚上八點之前，你在任何餐廳都吃不到飯（除了賣遊客餐的觀光區）；跟法國朋友餐敘，可以觀賞他們辯論到天亮；以為法國很自由開放，但它還是天主教立國，那些你叫不出名字的聖人，能生出一個個讓人開心的國定假日。

韓璞此書，源起作者於巴黎西岱大學（Universite Paris-Cite）講授「文化與社會」課程，特別為外國學生介紹本地文化習俗，便於他們融入社會，求學過程更順遂，著實貼心。想我當年闖蕩巴黎之前，如果有這一本好書在手，或許可以少去七八月法國人度假季，在巴黎空城找不到教授的焦慮；聽法國人提瑪麗安，不會誤以為是他們暗戀的同班同學（直到有好心人告知是共和國的象徵）；對罷工與示威的大小場面，也能更早習以為常。

《我是你的蠻族》當然不限於旅法同學圈的實用性。由最初面對中國留學生居多的課堂講義（必須讚嘆備課如此仔細，面向如此多元，這老師果然不可多得），到延伸為《聯合報》副刊備受好評的專欄，它儼然是一部針對華人受眾背景，以深入淺出方式描述文化差異、趣味盎然的微型文化史：難得的是專欄篇幅的侷限之下，她能夠帶著讀者自如穿梭中世紀法國，進出聖堂點評聖人遺骨，探究紅髮情節，以嶄新視角讀童話，暢述（必不可少的）美食佳釀，含善終美意的「養老房」政策導致的謀財害命與「比氣長」奇案。儘管韓璞往往語帶詼諧，仿若是靈巧生動地講了一個個好故事，每篇背後的考究功力是紮實的──她都會附上延伸閱讀的書目，並精選逾百幅油畫、雕刻、古書插畫、蝕刻版畫、政治漫畫、廣告海報、展覽物件以及作者遊走各地拍攝的珍貴照片，作為參照。引人遐思的想像空間之外，穿插兼具藝術與寫實性的圖像，正如法國人最愛的餐搭酒，有畫龍點睛之妙。

《我是你的蠻族》雖不乏讓人拍手叫好、妙趣橫生的主題，關於生死的哲學大哉問，自宗教文化衍生的喪葬儀節、閉塔修行等若是「端正肅穆」的話題亦有所著墨（言若是，乃想像作者講完前一篇章的風雅軼聞，端衣冠正色曰「不知死焉知生」，眼中暗露慧黠之光，嘴角微揚）。讀到珍饈佳釀有益法國人長壽（詳見〈法式生活藝術：美食、佳釀、養老房〉），正覺津津有味，卻發現提及法國人瑞與退休年齡的資訊停留在成文刊載的2022年，作者在修訂成書時明明有機會更新，為何依然選擇保留2022的記憶，將新的數據放進註釋裡？

我想起自己在2023年初春，疫後第一次歐遊，重返多年不見的巴黎、里昂、亞維農。迎接我的卻不是Ella Fitzegerald絲絨般優雅厚實聲線裡的「四月巴黎」（"April in Paris"），Louis Armstrong的小喇叭在梧桐樹下、充滿節慶感的咖啡桌邊響起，戀人的心在花前月下歡唱──抗議養老金改革的各行業工會與示威人潮癱瘓了交通，我從機場辛苦地進市區，繞開清潔隊罷工數周堆滿的垃圾，逃難似地離開首都；到了普羅旺斯以為會安逸些，卻在車站百般無奈等待的間隙，瞥見接連誤點、取消的車班告示版後，貨運車廂運載一節節軍車前往示威點，衝突的氣息於空氣中久久不散。抗爭終究失敗，新法於當年九月推行，退休年齡往後推延兩年。但是在韓璞文中，那個不會到來的2023年留住一個神奇的緩衝空間，而那時仍是世界第一高壽的法國人瑞Lucile Randon雖確診新冠病毒，卻創下118之齡染疫而後康復的紀錄，她終將辭世的2023年還在未來。

旅法期間見證了極右派的崛起，在街頭爭取選民的狂熱；恐怖攻擊之後，發生地堆滿哀悼罹難者的鮮花，「又是阿拉伯人」的私語悄悄流轉；郊區那些找不到工作、看不到出路的新舊移民青少年，愈發憤恨激化。疫情後應該是另一個世界，然而舊世界（這裡不是在影射葡萄酒慣常的舊世界歐陸/新世界美洲澳紐產區之分，如有雷同，推薦閱讀〈如有雷同，純屬巧合？〉）未了的恩怨，在當世卻愈發分歧、極端化。韓璞於〈多元文化主義最好？〉文中，以英美盛行的多元文化主義（multiculturalism）對照法國的普世價值觀（universalisme），爬梳了多元社會在不同的歷史文化脈絡之下，所生成的不同主流價值及其優缺點，移民與外籍人士身於其中的微妙處境，相當程度反映我們當前面臨的困境，也很誠實地以開放性問題作結，多元或普世都是開放社會的選項，沒有所謂的「標準答案」。〈取消文化〉點出當政治正確走火入魔，反而致使DEI（Diversity, Equity, Inclusion 多元，平等，包容）淪為形式主義，甚或作為推翻、抹除不夠正確價值觀的藉口，是失卻了包容與尊重，「這種作法在某種程度上和恐攻行為殊途同歸」。日前美國保守派青年領袖Charlie Kirk遭倡議多元性別平等包容的「進步青年」槍殺，這不幸事件恰恰證實了因為不同意對方的言論與觀點，便強制性讓他無法再發言、產生影響力，體現「取消文化」極惡質的一面，是恐怖行動，也釀成巨大的悲劇（持續的悲劇是事件可預期會繼續被政治操作）。

《我是你的蠻族》看似天馬行空漫談古今，實則層次分明，自物質文明至精神文明，屢屢以一小文物起始，探究其根源，織就一幅幅綺麗的文化錦圖。本書終於思想層面，無論是以古諷今，對照此地他方，皆引人深思。論〈取消文化〉因義正而辭嚴，止處讓人意猶未盡，頁末赫然出現中世紀修道院富麗的彩繪玻璃，繁複的哥德式拱頂，透光迴廊掩不住的陰森──我們如今到了二十一世紀，卻不由得想起首篇那隻於1386年在諾曼第城鎮被處刑的小豬。

不禁有喻世明言之感，是以誌之。

（本文係《我是你的蠻族》推薦序，聯合文學出版）