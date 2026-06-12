被虧主持不唱歌！《超級冰冰Show》陽帆不藏了 首度公開「未發表歌曲」超驚艷

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前邀請台語歌壇「情歌王子」和金曲歌后秀蘭瑪雅擔任大牌秀嘉賓，與群星帶來經典勵志歌曲大賞，此次請到近年鮮少現身螢光幕前的王建傑，白冰冰一見到本人難掩興奮，直呼和對方已經 20 年沒見，提到該集的追夢歌曲主題，白冰冰也透露特別來賓的首選就是王建傑，因為他卸下歌手身分，轉而培養攝影興趣，走遍世界追尋夢想，用鏡頭記錄新的人生，隨後白冰冰還不忘搞笑說，請王建傑擔任她拍「裸體人像」的攝影師，此話一出讓全場難以置信，場面超逗趣。

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白冰冰要拍裸體人像嚇壞全場

群星輪番上陣演出追夢好歌，其中被大來賓點名唱出好聲音的包括歌手蔡佳麟、唐儷和郭忠祐、蔡家蓁組成的「忠蓁CP」，而受到王建傑激賞的是唐儷所演唱的〈想厝的心情〉，王建傑表示透過她的演唱，呈現出有別於原唱者的味道，甚至讓他聽得直呼感動，才發現原來是和自己人生近況有關。而被問到感情現況，王建傑表示現階段單身，白冰冰則說自己也很有空，笑說如果有需要的話可以常常聊天增進感情，不過陽帆卻在一旁要王建傑說「沒有空」，讓白冰冰哭笑不得，幽默回應「這樣我會難受」。

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王建傑曝現在單身，白冰冰喊「我有空」

白冰冰也反虧陽帆，身兼歌手身分的他在《冰冰Show》主持卻鮮少聽他上台唱歌，笑說自己已經唱過好幾次，總該換人來唱了，對此陽帆透露已經準備好歌單，這次直接搬出從未發表的作品，還是詞曲通通自己包辦的創作歌曲，加上孔鏘老師用心編曲而成，正好這首歌符合當集勵志主題，隨後陽帆揭露歌名〈堅持再堅持〉，他表示想藉由這首歌鼓勵勇敢追夢的人，演唱結束後讓全場感動不已，白冰冰甚至紅了眼眶，為節目添了幾分溫馨。

陽帆帶來未發表自創新歌，在《超級冰冰Show》首唱

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