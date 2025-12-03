被虧「太老」不能選新北市長 李四川巧回：我把輝達留給年輕人

台北市政府與新光人壽歷經多月協商後，北士科T17、T18地上權爭議此前正式落幕，也為輝達在台設立總部奠定基礎。對此，台北市副市長李四川坦言，當初確實有些顧慮，但他個人並未多想這部分，而是認為若讓這麼好的企業離開台灣，實在可惜。話鋒一轉，他提到，很多人都說他太老了，不能去選新北，李四川則巧回「我把輝達留給年輕人，大概用的年輕人會比較多吧。」

李四川今（3）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，以候選人的角度來看，他認為自己是來做事的，「如果你不給我去做事，我樂得輕鬆，以我的個性，我出去的薪水比現在還高，我晚上睡得比現在還甜，我也不必等火災或其他狀況。」

李四川指出，如果選民始終認為，選舉就是在前幾個月你罵我、我罵你，這樣不是很好，「所有的比賽都是靠自己的能耐得到冠軍，唯獨只有選舉都是靠嘴巴去罵人。」李四川直言，現在講說多會做事，反正已經走過了，原來以前是怎麼樣子，現在的媒體那麼樣清楚，其實每個人都看得很清楚。

話鋒一轉，李四川分享日前下雨天穿著救災服回家時，有一位鄰居阿嬤對他說「你辛苦了，但我要告訴你，你越辛苦，我們就越安全。」這句話讓他感動不已，就代表政府如果很關心人民、而且下了很大的功夫，且颱風還沒來的時候，就知道哪裡有危險，怎麼事先預防，這個是市民要的，市民要的沒什麼，只要求一個平安而已。

李四川強調，想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要帶著責任感，把事情做好，讓市民能安居樂業，「這一直是我想做的事」。他表示，目前自己沒有組競選團隊，「說實在，如果我真的要選，就是4百萬新北市市民，哪有什麼團隊，因為決定你能不能來服務是這些人。」

