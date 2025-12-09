被虧「爐主快被抓」有內幕！媒體人：黃國昌「防火牆」崩塌 過來人柯文哲神預言

柯文哲（右）日前直播時虧黃國昌（左）「你一副快被抓去的樣子」，詹凌瑀表示，黃國昌的「防火牆」正在一塊塊崩塌，柯文哲不愧是過來人，根本是神預言，更是話中有話。 圖：民眾黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵爭議，《鏡週刊》今（9）日踢爆，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近日極可能首度遭約談，凱思金主、黃的姻親、高翬L姓表弟也被鎖定，黃的第二道防火牆也遭破解，；李光昕潛逃已成「橘子」翻版，則是鐵一般的事實。對此，媒體人詹凌瑀直言，「難怪柯文哲會說你快被抓去」。

柯半仙預言成真？詹凌瑀發文提及，前幾天民眾黨前主席柯文哲跟黃國昌直播，柯文哲虧黃國昌「覺得你一副快被抓去的樣子」，當時大家以為是玩笑，看完今天鏡週刊最新爆料才發現，柯文哲不愧是過來人，這根本是神預言，更是話中有話。

「人頭現形，親戚搬錢」，詹凌瑀表示，資本額1500萬的「凱思國際」，負責人竟然只是岳家安親班的老師？一位安親班老師哪來的千萬資本？原來是黃國昌老婆的L姓表弟捧著「現金」去存的，老師要幫忙帶小孩，還要幫忙當人頭。

「帳房快跑，複製橘子模式」，最諷刺的是，詹凌瑀說，黃國昌的大帳房李光昕（Cindy），早在9月底就緊急飛往香港轉進中國，至今未歸，這劇本跟柯文哲的「橘子」簡直是同一個模子刻出來的！「平常喊抓弊喊得震天價響，出事了身邊的人卻一個個都在練習消失的密室？」

「居住正義笑話，修法自保？」，詹凌瑀痛批，黃國昌嘴巴喊著居住正義，自己卻住在仁愛路的上億豪宅；嘴巴喊著要查弊案，結果小姨子的公司緊急解散、帳房潛逃。更可笑的是，黃國昌急著要修法刪除「勾串滅證」的羈押要件，原來都是在為自己鋪路？

詹凌瑀直言，黃國昌總是高舉道德大旗咆哮別人，結果自己的「防火牆」看來正在一塊塊崩塌，黃國昌的「居住正義」原來是住億元豪宅、找親戚當人頭？她喊話，黃國昌，別再躲在安親班老師背後了，「當你的斷點變成焦點，當你的親戚變成共犯，你那張正義凜然的面具，還戴得住？」、「難怪柯文哲會說你快被抓去，在搞人頭公司這方面，你們還真是『惺惺相惜』啊！」

