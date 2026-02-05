被蠻橫杯葛施政的賴政府應避免再重蹈土石方之亂
⊙詹順貴
賴政府上台，立法院朝小野大，偏偏民眾黨立院議事的主導者是仇恨民進黨到完全背棄自己來時路的黃國昌，賴政府又無法提出有效的溝通策略（也著實很難），導致這1年多來，台灣社會飽受被藍白蠻橫杯葛施政之苦。雖然有民調顯示因台美關稅談判成功，賴總統滿意度回升，但民意如流水，不僅要積極開源增加支持度，同時也需有效節流，避免內爆流失支持。日前發生的剩餘土石方之亂，就是典型在某位政務委員惡搞下的執政團隊內爆，而且事情爆發後，內政部、農業部被迫忙著出面澄清善後，製造問題侵蝕賴政府滿意度與支持度的罪魁禍首政委卻一聲不發，閃得遠遠的。
藍白橫阻，賴政府不可束手無策
2024年5月20日迄今1年多，賴政府主動所提需要立法院同意的議案，不問是總預算案、人事同意案或法律案動輒被蠻橫無理杯葛，而立院主動提出的法律案經常意在紊亂憲政權力分立體制，癱瘓司法權，架空行政權與削弱國防安全等，賴政府不僅在施政上綁手綁腳，還必須時時檢討立院三讀通過的法律案哪些要聲請憲法訴訟即可，哪些則直接由行政院長不副署處理，面對這些難解窘境，賴政府恐已左支右絀，但無論如何也不能雙手一攤對人民說自己束手無策，如果此時賴政府再三不五時內亂自爆，那將會神仙難救。
台灣原本就地狹人稠，近10年來經濟發展方面表現優良，連帶著源自公共工程、民間營建（如六都積極推動的都市更新、市地重劃大增的建案）的營建剩餘土石方一直存在去化困難的問題，並非近幾月才突然冒出。為消化這些營建剩餘土石方，假造名目需求如河道邊坡護岸與連外道路培厚之名，將之大量堆置於河灘地，等待颱風豪雨沖刷往下游河口的公共工程有之，例如鳥嘴潭5個人工湖工程所挖出的剩餘土石方高達869萬立方公尺，即以護岸、培厚之名堆置於大肚溪，如今已因凱米颱風的豪雨沖刷逾半至下游河床或河口。
處理剩餘土石方，巧立公共工程有之
對於所產生巨量剩餘土石方胡亂聲稱有去處的公共工程亦有之，例如月前在高度爭議中通過環評的「高鐵延伸宜蘭案」，由於需要大量在雪山山脈挖掘隧道，依其環評報告書所載，未來施工時總計將產生高達961.3萬立方公尺的剩餘土石方，堪比全國一整年累積之土石方最終去化量（1053萬立方公尺，內政部115年1月14日記者會投影片數據），規劃運往台北港填海造地即高達236萬立方公尺，此數據接近新北市一年需埋填的土石方量，另外還有391.3萬立方公尺土方，宣稱將先暫置於「宜蘭高鐵特定區計畫」內約420公頃的良田之上，但尚無明確的最終去處。
近來北部的營建剩餘土石方已占全國最大宗，將近60%，而北部能消化、埋填大量剩餘土石方的主要場址即為台北港，原本以收公共工程所產生的為主，日前新政策已表明亦將開放收納民間建業產出的土石方，依內政部於2026年1月所盤點填埋型土資場及可收受容納之公共工程（如台北港、高雄港等），合計收土量能僅剩9000萬立方公尺，恐怕還沒等到高鐵延伸宜蘭案大規模挖掘隧道施工，其容收量既已填滿。
再看另一面向的新闢剩餘土石掩埋場情況，苗栗縣政府竟然同意業者在直線距離台灣少數水庫兼具觀光功能的明德水庫不到500公尺之處，設置營建剩餘及廢棄土石方掩埋場，預計可容納252.28萬立方公尺之土石方，等同坐擁未來可觀的收受土石方掩埋巨額收入，但此掩埋場營運時載運土石的大型砂石車每小時最高車次是42輛次，平均則是24輛次，單以後者來說等於不到3分鐘就有1車次載運土石的大型砂石車經過，而行駛路線正是明德水庫唯一觀光路線的環湖道路、也是明德村民的聯外道路苗126縣道（明德水庫南岸另有苗16聯外道路，但無觀光路線功能），諷刺的是苗栗縣政府為發展觀光，已同時規劃沿環明德水庫的苗126縣道興闢自行車道，卻不曾意識到（或根本是無視）同意設置營建剩餘土石方掩埋場與明德水庫的水質保護、觀光功能、環水庫興建自行車道計畫間的扞格，雖然環評已經通過，能否順利開闢營運仍有變數。
以「農地改良」之名來處理土石方更荒謬
剩餘土石方與營建廢棄物無處可去，即是某政委積極運作想以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方可以回填至農地的緣由。之所以需假借「農地改良」之名行填倒營建剩餘土石方之實，是因農業部陳吉仲部長任內，於110年11月23日增訂《農業發展條例施行細則》第2-1條，其第1項明定：「前條農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質。」關閉亂倒農地的大門，讓該政委嘗試以「農地改良」重開後門。
所謂「農地改良」，有幾個前提需先釐清，某塊農地為何需要改良？是因為過度耕作而貧瘠？過度施肥、使用農藥而酸化？重金屬污染？如何改良？上述不同原因是否應有不同的改良方式？保存原生土壤是否比客土稀釋或直接排客土（移走原生土壤，填新土）更利維護地力？有無每筆或區塊農地土壤條件精準調查，以釐清哪些農地需要改良、哪些區塊農地根本不必要改良的詳細資料？如果以上問題沒有系統性釐清，就企圖直接以「農地改良」為名，建構全面性機制讓剩餘土石方有去化管道，會不會反而是毀農滅國的倒施逆行政策？
其實筆者在2、3個月前即知悉此政委積極運作此事，歷次開會，農業部最堅守維護農地立場，內政部也期期以為不可（或被逼得不敢公開反對），反而是廢棄物主管機關環境部與會的資源循環署代表不是「默不作聲」，就是「樂觀其成」（無法去化的剩餘土石方也等同廢棄物，環境部很難完全置身事外）。如今，因無法妥善處理產生外爆，惹下偌大風波與民怨，卻只看到內政部、農業部忙著澄清與善後，惹事的政委躲在背後銷聲匿跡，著實可惡，就不知他也想運作放寬農舍興建條件的企圖是否會因而止歇。
源頭必須減量管理
內政部國土管理署於2026年1月14日舉行「加速營建剩餘土石方去化」記者會，所提營建剩餘土石方流向管理對策，指出將「低窪地、農地改良回填」列為土方去化管道之一，並非完全不能支持，首先，如前所述，要有精準的農地土壤現況條件調查；其次，預計回填的土石方品質、數量如何確保是符合去向農地所需？如何做好全程控管？均需跨部配合協同管控，這部分包括土石方需檢附相關驗證機構的檢驗報告證明文件，再由農民依照農業用地申請改良作業要點相關規定申請核准後，方可回填，而且在運送過程進行科技追蹤監控。但最重要的是源頭減量管理，公共工程委員會真正應該研議的是如何建立規範，要求公共工程與民間營建案從設計之始即應納入土石方源頭減量（如此也相應符合減碳與永續的國家政策）的規劃，並建立檢核機制。
剩餘土石方之亂目前雖暫告一段落，但賴政府在被藍白立委百般蠻橫杯葛施政下，如不整飭施政紀律、自我約束，反而放任類似情況一再發生，藍白立委再如何擺爛，賴政府也難舒緩不斷自爆所增加的民怨與救回流失的民心。
作者是因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師。
看更多思想坦克文章
黃國昌：劈腿美中藍白的時間管理大師
美中注意力內轉，台灣應加速國防革新
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。