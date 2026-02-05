被蠻橫杯葛施政的賴政府應避免再重蹈土石方之亂

內政部加速營建剩餘土石方去化記者會。圖片來源：中央社

⊙詹順貴

賴政府上台，立法院朝小野大，偏偏民眾黨立院議事的主導者是仇恨民進黨到完全背棄自己來時路的黃國昌，賴政府又無法提出有效的溝通策略（也著實很難），導致這1年多來，台灣社會飽受被藍白蠻橫杯葛施政之苦。雖然有民調顯示因台美關稅談判成功，賴總統滿意度回升，但民意如流水，不僅要積極開源增加支持度，同時也需有效節流，避免內爆流失支持。日前發生的剩餘土石方之亂，就是典型在某位政務委員惡搞下的執政團隊內爆，而且事情爆發後，內政部、農業部被迫忙著出面澄清善後，製造問題侵蝕賴政府滿意度與支持度的罪魁禍首政委卻一聲不發，閃得遠遠的。

藍白橫阻，賴政府不可束手無策

2024年5月20日迄今1年多，賴政府主動所提需要立法院同意的議案，不問是總預算案、人事同意案或法律案動輒被蠻橫無理杯葛，而立院主動提出的法律案經常意在紊亂憲政權力分立體制，癱瘓司法權，架空行政權與削弱國防安全等，賴政府不僅在施政上綁手綁腳，還必須時時檢討立院三讀通過的法律案哪些要聲請憲法訴訟即可，哪些則直接由行政院長不副署處理，面對這些難解窘境，賴政府恐已左支右絀，但無論如何也不能雙手一攤對人民說自己束手無策，如果此時賴政府再三不五時內亂自爆，那將會神仙難救。

台灣原本就地狹人稠，近10年來經濟發展方面表現優良，連帶著源自公共工程、民間營建（如六都積極推動的都市更新、市地重劃大增的建案）的營建剩餘土石方一直存在去化困難的問題，並非近幾月才突然冒出。為消化這些營建剩餘土石方，假造名目需求如河道邊坡護岸與連外道路培厚之名，將之大量堆置於河灘地，等待颱風豪雨沖刷往下游河口的公共工程有之，例如鳥嘴潭5個人工湖工程所挖出的剩餘土石方高達869萬立方公尺，即以護岸、培厚之名堆置於大肚溪，如今已因凱米颱風的豪雨沖刷逾半至下游河床或河口。

處理剩餘土石方，巧立公共工程有之

對於所產生巨量剩餘土石方胡亂聲稱有去處的公共工程亦有之，例如月前在高度爭議中通過環評的「高鐵延伸宜蘭案」，由於需要大量在雪山山脈挖掘隧道，依其環評報告書所載，未來施工時總計將產生高達961.3萬立方公尺的剩餘土石方，堪比全國一整年累積之土石方最終去化量（1053萬立方公尺，內政部115年1月14日記者會投影片數據），規劃運往台北港填海造地即高達236萬立方公尺，此數據接近新北市一年需埋填的土石方量，另外還有391.3萬立方公尺土方，宣稱將先暫置於「宜蘭高鐵特定區計畫」內約420公頃的良田之上，但尚無明確的最終去處。

近來北部的營建剩餘土石方已占全國最大宗，將近60%，而北部能消化、埋填大量剩餘土石方的主要場址即為台北港，原本以收公共工程所產生的為主，日前新政策已表明亦將開放收納民間建業產出的土石方，依內政部於2026年1月所盤點填埋型土資場及可收受容納之公共工程（如台北港、高雄港等），合計收土量能僅剩9000萬立方公尺，恐怕還沒等到高鐵延伸宜蘭案大規模挖掘隧道施工，其容收量既已填滿。

再看另一面向的新闢剩餘土石掩埋場情況，苗栗縣政府竟然同意業者在直線距離台灣少數水庫兼具觀光功能的明德水庫不到500公尺之處，設置營建剩餘及廢棄土石方掩埋場，預計可容納252.28萬立方公尺之土石方，等同坐擁未來可觀的收受土石方掩埋巨額收入，但此掩埋場營運時載運土石的大型砂石車每小時最高車次是42輛次，平均則是24輛次，單以後者來說等於不到3分鐘就有1車次載運土石的大型砂石車經過，而行駛路線正是明德水庫唯一觀光路線的環湖道路、也是明德村民的聯外道路苗126縣道（明德水庫南岸另有苗16聯外道路，但無觀光路線功能），諷刺的是苗栗縣政府為發展觀光，已同時規劃沿環明德水庫的苗126縣道興闢自行車道，卻不曾意識到（或根本是無視）同意設置營建剩餘土石方掩埋場與明德水庫的水質保護、觀光功能、環水庫興建自行車道計畫間的扞格，雖然環評已經通過，能否順利開闢營運仍有變數。

以「農地改良」之名來處理土石方更荒謬

剩餘土石方與營建廢棄物無處可去，即是某政委積極運作想以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方可以回填至農地的緣由。之所以需假借「農地改良」之名行填倒營建剩餘土石方之實，是因農業部陳吉仲部長任內，於110年11月23日增訂《農業發展條例施行細則》第2-1條，其第1項明定：「前條農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質。」關閉亂倒農地的大門，讓該政委嘗試以「農地改良」重開後門。

所謂「農地改良」，有幾個前提需先釐清，某塊農地為何需要改良？是因為過度耕作而貧瘠？過度施肥、使用農藥而酸化？重金屬污染？如何改良？上述不同原因是否應有不同的改良方式？保存原生土壤是否比客土稀釋或直接排客土（移走原生土壤，填新土）更利維護地力？有無每筆或區塊農地土壤條件精準調查，以釐清哪些農地需要改良、哪些區塊農地根本不必要改良的詳細資料？如果以上問題沒有系統性釐清，就企圖直接以「農地改良」為名，建構全面性機制讓剩餘土石方有去化管道，會不會反而是毀農滅國的倒施逆行政策？

其實筆者在2、3個月前即知悉此政委積極運作此事，歷次開會，農業部最堅守維護農地立場，內政部也期期以為不可（或被逼得不敢公開反對），反而是廢棄物主管機關環境部與會的資源循環署代表不是「默不作聲」，就是「樂觀其成」（無法去化的剩餘土石方也等同廢棄物，環境部很難完全置身事外）。如今，因無法妥善處理產生外爆，惹下偌大風波與民怨，卻只看到內政部、農業部忙著澄清與善後，惹事的政委躲在背後銷聲匿跡，著實可惡，就不知他也想運作放寬農舍興建條件的企圖是否會因而止歇。

源頭必須減量管理

內政部國土管理署於2026年1月14日舉行「加速營建剩餘土石方去化」記者會，所提營建剩餘土石方流向管理對策，指出將「低窪地、農地改良回填」列為土方去化管道之一，並非完全不能支持，首先，如前所述，要有精準的農地土壤現況條件調查；其次，預計回填的土石方品質、數量如何確保是符合去向農地所需？如何做好全程控管？均需跨部配合協同管控，這部分包括土石方需檢附相關驗證機構的檢驗報告證明文件，再由農民依照農業用地申請改良作業要點相關規定申請核准後，方可回填，而且在運送過程進行科技追蹤監控。但最重要的是源頭減量管理，公共工程委員會真正應該研議的是如何建立規範，要求公共工程與民間營建案從設計之始即應納入土石方源頭減量（如此也相應符合減碳與永續的國家政策）的規劃，並建立檢核機制。

剩餘土石方之亂目前雖暫告一段落，但賴政府在被藍白立委百般蠻橫杯葛施政下，如不整飭施政紀律、自我約束，反而放任類似情況一再發生，藍白立委再如何擺爛，賴政府也難舒緩不斷自爆所增加的民怨與救回流失的民心。

作者是因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師。

