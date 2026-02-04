被袁惟仁親姊指控騙婚！陸元琪兒子多年默默挺媽 網路上反擊酸民不忍了

記者林宜君／台北報導

隨著資深音樂人袁惟仁辭世，過往家族恩怨再度浮上檯面，而其中一段「孩子默默守護母親」的往事，也隨之曝光。（圖／報系資料照、翻攝臉書陸元琪）

一段婚姻落幕多年，風波卻未曾真正停歇。隨著資深音樂人袁惟仁辭世，過往家族恩怨再度浮上檯面，而其中一段「孩子默默守護母親」的往事，也隨之曝光，令人動容。袁惟仁於2日辭世，與前妻陸元琪在2016年離婚後的種種爭議，再度成為外界關注焦點。當年兩人因袁惟仁外遇結束婚姻，陸元琪獨自扶養2名子女，卻在離婚後承受龐大輿論壓力。其中最令陸元琪難以承受的，是袁惟仁的親姊曾公開指控她「騙婚、騙錢」，甚至影射她為了贍養費才結婚。面對指控，陸元琪一度有苦難言，只能默默承受網路輿論的攻擊。

廣告 廣告

陸元琪注意到網路上始終有一名以「老鷹」為頭像的網友，不斷替她發聲原來這名神祕的「老鷹網友」，正是兒子袁義。（圖／翻攝自袁義IG）

然而，在那段混亂的時間裡，陸元琪注意到網路上始終有一名以「老鷹」為頭像的網友，不斷替她發聲、反擊惡意留言，成為她低潮時期少數的支撐力量。根據《聯合報》報導，直到離婚約3至4年後，陸元琪才從女兒口中得知真相，原來這名神祕的「老鷹網友」，正是當時仍就讀國中的兒子袁義。心疼母親遭受誤解，他悄悄開設小帳號，在網路上默默為母親辯護。即使身分被揭穿後，袁義仍選擇低調、不多談，但這份不張揚的守護，讓陸元琪至今想起仍忍不住落淚。

20歲的女兒袁融（圖）則外型清新亮眼，被網友形容神似韓國啦啦隊女神李珠珢。（圖／翻攝自袁融IG）

如今，袁惟仁離世，這對兄妹也早已長大成人。23歲的袁義承襲父親的藝術基因，成為專業攝影師，去年因拍攝小S與蔡康永於金鐘獎合體的畫面受到關注，作品以溫暖視角獲得好評。20歲的女兒袁融（綽號梓蛋）則外型清新亮眼，被網友形容神似韓國啦啦隊女神李珠珢，個人IG追蹤人數已超過14萬。在陸元琪的照顧與教養下，即便生父長年臥病、父職缺席，兄妹倆仍各自走出屬於自己的道路。

袁惟仁生前最後幾年的療養期間，家庭關係始終緊張。（合成圖／翻攝自臉書）

事實上，在袁惟仁生前最後幾年的療養期間，家庭關係始終緊張。袁惟仁的大姊曾發文指控其子女不懂孝道，質疑他們未曾前往探視。對此，袁融事後澄清，兄妹一直透過袁惟仁的二姊關心父親狀況，並非刻意疏離，而是因其他因素，才無法親自前往台東探望。多年紛擾至此，隨著袁惟仁辭世，恩怨也逐漸走向尾聲。外界只盼，逝者安息，留下的人能各自安好。

更多三立新聞網報導

王祖賢59歲生日驚喜現身小紅書！近況曝光全網暴動

遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明

71歲成龍震撼自曝患有ADHD！親揭注意力不集中 粉絲心疼

尾牙抽獎沒中也能大富！民俗專家揭「5大開運秘招」讓你財運爆棚過好年

