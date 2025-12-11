被要求刪「台灣是國家」留言！Davie504拒絕

▲知名義大利YouTuber「Davie504」近來披露，曾接到一間手遊公司業配，但案主要他刪除與「台灣是個國家」有關的留言，被他斷然拒絕。（圖／取自Davie504 YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 擁有超過1360萬訂閱、以高超貝斯技巧與幽默風格聞名的知名義大利YouTuber「Davie504」近來披露，曾經有一家手機遊戲公司找他合作業配，但影片拍完、剪輯完，就差最後一部上傳的時候，接獲該手遊公司通知，要求他刪除一個提到「台灣是個國家」的網路留言，不過Davie504果斷拒絕，而這筆業配案也讓他因此失去約7萬5000美元（約台幣233萬元）的報酬。

Davie504過去曾經拍過一部影片，主題是狂買數十把貝斯，再親手將其轉送給粉絲，但卻遭到部分網友指責接商業廣告是「出賣」（sell out）。對此，Davie504公開反擊，在10日發布一支標題為「他們試圖讓我閉嘴」（They Tried to Silence Me）的影片，揭露了與上述影片相關、卻從未公開過的內幕。

Davie504在影片中指出，五年前他接獲一家手遊公司「誘人的合作邀約」。該邀約總價為7萬5000美元，其中包含1萬5000美元（約台幣47萬元），以及業配影片費用6萬美元（約台幣187萬元）。

Davie504欣然同意，並為舉辦抽獎活動先行投入超過1萬美元（約台幣31萬元），掃光了多把貝斯來作為獎品。在業配影片的拍攝、剪輯、審核等所有流程結束，雙方也簽署了合約。

但就在影片預計上傳的兩小時前，贊助商突然提出了與影片內容無關的要求，要他刪除2019年一則寫著「菜雞，台灣是個國家」（Taiwan is a country, noobs）的留言。

Davie504無奈表示，手遊公司來自「哪個國家」就不用多說了。他並未透露手遊公司的名字，但強調送貝斯給粉絲的費用最後全由他自費買單。

他在當下面臨兩難：一是為了鉅額贊助刪除留言；二是堅守立場，自行吸收已支出的1萬多美元成本。最終他選擇了後者，他還補充，「台灣是個國家」那句留言是「常識」，且他從來不是個政治化的人。

他後續重新剪輯影片，將所有贊助商相關片段移除後照常上傳。他也決定自掏腰包，加倍送出原訂用於抽獎的貝斯給粉絲，「我加倍送了貝斯，純粹是為了報復。」

Davie504提到，他最終沒有對廠商提起跨國訴訟，主因是跨國官司耗時且成本過高。他強調，此舉最重要的意義在於他保護了他的留言，並堅守了正直及言論自由。他說：「有些品牌希望用錢使你沉默，而不是贊助你。」

事實上，Davie504與台灣有深厚淵源，他的本名為比亞萊（Davide Biale），在2022年宣布已與台籍妻子結婚。他在2011年時創設了自己的YouTube頻道，最初僅單純演奏貝斯，後來主題逐漸轉型成貝斯彈奏實驗，並以如指尖陀螺、硬幣和紙鈔等物品，挑戰各種無厘頭的貝斯彈奏方式累積人氣，終於在2021年突破千萬訂閱大關，成為首位達成此里程碑的台灣YouTuber。

