被要求宣布放棄中國籍 李貞秀竟喊「只有中華人民共和國國籍」！旁人急提醒

首位中配立委李貞秀今天（2/03）宣誓就職，對於國籍與效忠爭議，李貞秀受訪時拿出她回中國的機票、申請文件，表明自己去年確實曾回到中國想申請放棄中國籍，但當地公安局不受理。李貞秀酸回綠委吳思瑤說不可能30秒就可放棄，但當現場記者請李貞秀「能否花十秒鐘宣示放棄中華人民共和國國籍？」時，李貞秀先是轉移話題，第二度被問到時，自己卻喊出「我只有中華人民共和國國籍啊」，讓現場一陣錯愕，在陳智菡提醒下才稱口誤，李貞秀更正說「我僅有的就是中華民國護照」，強調自己絕對效忠中華民國。

在完成立法委員宣誓與新會期報到後，李貞秀受訪時指出，她熱愛台灣、認同中華民國，且中選會也頒發當選證書給她，剛才也在大法官面前宣誓完成，身為立委，她唯一效忠中華民國，來台灣居住超過三十年，住的時間比在中國久，且五個小孩都是台灣人，「請國人同胞放心，我熱愛台灣，保護台灣的決心不比任何人少」。

李貞秀更拿出去年由台灣飛往香港的機票以及前往中國衡陽的高鐵票說明，已前往中國出生地申請放棄國籍，還說自己飛回去拿的是中華民國護照跟台胞證「跟國人們都一樣」，但是前往縣公安局申請放棄國籍並未受理，自己又跑到衡陽市公安局，也不被受理。「就如同陸委會邱垂正主委所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身份放棄中華人民共和國國籍成功過。」李貞秀說。

首位中國籍配偶身份的台灣民眾黨新科立委李貞秀2026.2.03完成宣誓與報到後受訪，卻喊出「我只有中華人民共和國國籍啊！」隨後在幕僚提醒下更正強調自己「只有中華民國護照」。郭宏章攝

有記者提問李貞秀，能否當場公開宣布放棄中華人民共和國國籍，李貞秀先是說，昨天她辦公室收到內政部公文，更有一份簡體字的公文，「我都不知道什麼時候內政部開始幫對岸跑公文了」，而自己簽署的是中國公安局不受理放棄國籍的文件，她會轉交給內政部，讓內政部自己去申請看看。至於不受理理由為何？李貞秀則表示「他們其實都政治蠻正確的」，理由是「台灣不是外國」，當時也問公安局能否收件，對方則表示「根本不給你辦的」

李貞秀強調，事實證明，並不像吳思瑤委員所說的，「只要花30秒就可以完成放棄國籍的程序，其實我跑了兩個地方，然後特別飛了一趟大陸，到目前為止還是沒有結果。」

但記者又問李貞秀，「你可以花10秒鐘宣布你放棄中華人民共和國嗎？李貞秀回應說：「我唯一只有中華人民共和國國籍啊！」並接著說：「我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照。沒有，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照，我從來沒有過。」

記者追問：「所以你只有中華民國護照？」李貞秀回應：『對！我從出生到今天唯一的一本護照，僅有的一本護照，就是中華民國護照。」

其他記者也質疑，李貞秀是否口誤，李先是否認口誤，「我沒有口誤。我說的我沒有拿過中華人民共和國的護照，沒有口誤。但是我唯一僅有的一本護照，就是中華民國護照！」

但是，在民眾黨立院黨團主任陳智菡提醒下，李貞秀連忙說：「抱歉！我只有中華民國的護照。」更正前面所說「我唯一只有中華人民共和國國籍」的說法。

另外被問到，如果假設今天兩岸有衝突的話，李貞秀效忠的對象會是台灣還是中國？李貞秀說：「絕對是中華民國，因為我是對著《中華民國憲法》宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題，貞秀也絕對認同，中華民國的立法委員，必須單一國籍，就是中華民國國籍。」

