被要求講林俊憲優點 陳亭妃超酸：羨慕他資源特別多

民進黨立委陳亭妃、林俊憲於台南市長提名人電視政見會上正面交鋒。 圖： 《三立電視》提供

[Newtalk新聞] 因應民進黨2026年台南市長初選競爭，今晚（27日）在電視台舉行台南市長提名人政見會期間，媒體提問人，要求競選的陳亭妃、林俊憲互相說對方的一個優點。林俊憲諷刺，陳亭妃為選台南市長準備8年，但選市長不是排隊。陳亭妃則回酸， 她很羨慕，林俊憲資源特別多。

林俊憲表示，競選難免有，大家都是黨內同志，他希望選後大家能共同團結合作，陳亭妃有可取之處，準備台南市長已經8年，但選市長不是排隊，而是選一個最適合、最有能力、最能重新建立台南市民對民進黨信任的人選來擔任市長，而他認為自己就是最了解台南市政且最適合的人選。

陳亭妃則說，她很羨慕，林俊憲資源特別多，因為林俊憲造勢可以辦很多場，遊覽車一台一台載，她沒有這些資源，她只有一步一腳印，這就是不一樣。

陳亭妃強調，他們希望的是取得人民的信任感，讓人民有更多期待，因為他們要找回感動，人民要的是跟真正他們站一起，勇敢看的到的市長，而不是離他們很遠的市長。

