被觀眾討厭！李運慶回家問洪詩「自己怎麼這麼渣」 當渣男心聲全說了

娛樂中心／綜合報導

八點檔演員蘇晏霈、李運慶、曾智希，以及即將登場的神祕關鍵人物陳志強接受娛樂節目專訪專訪。現場不僅笑料百出，更曝光了許多八點檔幕後不為人知的感人與驚險時刻。李運慶在劇中飾演大渣男，把電視機前的觀眾氣得牙癢癢，李運慶也分享了詮釋角色的心聲。

讓她一度演到情緒崩潰。好友蘇晏霈更爆料，曾智希在拍戲期間甚至出現類似「憂鬱症」的狀況，回家看劇本也會邊看邊哭。曾智希感嘆，最難忘的一場戲是她生日當天，竟然要拍攝劇中媽媽過世的重頭戲，且場景還選在警察局與火葬場。為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。

廣告 廣告

提到劇組的「性情中人」，全體演員異口同聲指名金鐘導演馮凱。李運慶笑說，導演在講戲時常講到把自己講哭，甚至連喊「卡」的聲音都能聽出他對該場戲的滿意程度。蘇晏霈也分享，某次拍完感人戲碼，導演竟主動走過來溫柔詢問：「能不能抱一下？」讓初次與馮凱合作的她感到既受寵若驚又溫暖。

李運慶劇中飾演渣男，戲外跟老婆洪詩很恩愛。（圖／翻攝自李運慶臉書）

李運慶此次在劇中突破暖男形象挑戰「渣男」，他坦言這是一大挑戰，回家還會跟老婆討論自己演得「怎麼會這麼渣」。而陳志強也透露自己的角色即將在後續劇情中扮演「至關重要」的關鍵，並暗示與「文英（曾智希飾）」有神祕的情感糾葛，呼籲觀眾持續鎖定。

更多三立新聞網報導

退休想耍廢卻出山！78歲林懷民自認「沒生活能力」竟成網購專家

梁小龍「公開反對器官移植」隔天猝逝！ 成龍喊「北京天很陰」引發聯想

反對器官買賣隔天過世！火雲邪神梁小龍「最後身影曝」 鄰居：很有精神

李運慶不忍了！公布「顧失智爸始末」喊孝順是理所當然 感謝愛妻洪詩

