被解讀「零選擇才演BL劇」！邱宇辰發聲澄清：我心裡只有感恩

邱宇辰出道20周年，去年因《關於未知的我們》人氣翻紅。（百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰最近衰事不少，事前爆出和黃宏軒鬧翻，近期疑似受到哥哥王子（邱勝翊）不倫的「粿王風暴」波及，大陸演唱會取消，就連上張景嵐的Podcast節目受訪，聊到接下BL劇《關於未知的我們》心路歷程，被網友質疑不尊重，被解讀零選擇才接下此劇，他27日透過Threads發文回應，堅定表達自己的立場。

邱宇辰（中）上張景嵐（右）的Podcast節目，聊到拍戲的心路歷程，網友有不同解讀。（menomeno X 人類圖畫館）

他因為BL劇《關於未知的我們》人氣再翻紅，對於網友的質疑，他表示，「當年是在我幾乎沒有任何戲劇邀約、狀態也很低潮的時候，這個機會出現了。對我來說，那並不是所謂因為零選擇才勉強接受，而是在那個當下，有作品願意相信我、找我合作，我完全沒有任何猶豫，心裡只有感恩。」

他強調有看完整段訪問內容的人，都能理解當時想表達的原意，重申自己立場，「我從來沒有對任何作品、題材或劇組不尊重，也沒有覺得自己是被迫或勉為其難。 那段經歷對我而言是重要的，也一直值得珍惜。謝謝願意理解的人。」

