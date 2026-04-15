被討論2028選總統 鄭麗文嘆氣給回應

鄭麗文接受中廣節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。 圖：新傳媒/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文率團訪中，達成「鄭習會」目標後，政壇出現對鄭麗文參選2028年總統大選可能性的討論。鄭麗文今（15日）接受媒體人王淺秋專訪期間，她聽到問題時先嘆一口氣。接著她回應稱，她活在當下，從來不庸人自擾去思考這麼遙遠的事情，而去影響她當下應該要做的事情，她做好現在應該做的工作比要重要。而她的目標，就是2028大選之後，國民黨一定要執政。

鄭麗文強調，她現在是國民黨黨主席 ，她應該要想清楚的，比如提名、重大政策、藍白合、到北京訪問等事情，一樣一樣來，等到訪問北京的成果和大家的感受後，她才能確定訪美的時候她該怎麼做。

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對於有意在6月展開的訪美行程。鄭麗文透露，不是大家想的這種「傳統的行程」，不是這麼的政治，至於細節就先不要講，希望美中也能夠和解跟合作，這是全世界的福音，國民黨非常重視對美關係，相信一定可以走出和平的路，不是只能夠重複上個世紀的冷戰思維，也希望把這個訊息帶到美國。

至於有媒體報導指稱，鄭麗文老公駱武昌傳學生時期遭情治單位吸收，並重提鄭麗文在大學時期公開主張「台獨」。鄭麗文回應，真的是太好笑了，就是一整個胡說八道，準備要來追殺，至於大學時期主張台獨，她當年才18歲，要拿她18歲做的事情來幹嘛？而且她從來沒有否認過啊！這也不是做什麼見不得人的事，就是一個當時對整個社會環境的政治主張。

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