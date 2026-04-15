被診斷曾中風！阿Sa聲帶受損10年「打針開嗓」躲飯店偷哭

阿Sa曾因聲帶受損困擾許久。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）





現年43歲的港星阿Sa（蔡卓妍）2023年8月被爆出與「百億麻將館太子爺」石恆聰分手、結束6年感情，外傳是港姐季軍梁超怡介入感情。今年初認愛健身教練新男友，甜蜜喊道：「好幸福！」近日她上節目透露，曾因聲帶嚴重受損失聲，被診斷出輕度中風後躲飯店以淚洗面。

阿Sa近日錄製胡彥斌的網路節目《胡來酒館》，她透露因為聲帶受損近十年的問題，要仰賴打針才能開嗓，那段時間找了很多名醫看診，其中一位名醫問她：「妳是不是曾經中風？（應該沒有吧）你可能有輕微的中風」，阿Sa聽完後很驚恐、陷入情緒低落：「中風那麼大的事我肯定會知道。」

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阿Sa坦言，那段時間她很害怕，但又唱不出來，每次演出結束後回到酒店都會忍不住大哭：「很對不起觀眾，他們花錢來看我的演出，但是我沒有給到一個很好的演出，而且我唱不了的部分，阿嬌要幫我，讓她的負擔變大。」雖然現在嗓子好了很多，但仍有心理陰影。

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