被詐團逼死！20歲男大生走絕路...生前暖舉曝光

彰化一名20歲的劉姓男大生被詐團逼上絕路，「十方功德行善團」創辦人陳永聰資助家屬辦理後事。（圖／翻攝自陳永聰臉書）





彰化一名20歲的劉姓男大生，因家境清寒，赴台北讀大學時半工半讀，減輕家中負擔，沒想到卻被詐騙集團騙光積蓄，還積欠大筆債務，不願意拖累家人的他，最終選擇輕生。更讓人心痛的是，受害男大生在走上絕路前，還陪阿嬤聊天到半夜，6個小時後就被發現倒臥家中浴室，沒了呼吸心跳。

「十方功德行善團」創辦人陳永聰在臉書表示，20歲的劉性男大生父親早逝，靠母親辛苦工作撫養長大，家境清寒，他上台北讀大學，卻被詐騙集團騙到需要四處借錢，連銀行貸款都背在身上，承受巨大壓力的他，選擇休學回彰化老家，因為擔心連累家人，所有苦都悶在心裡，最後走上絕路。

陳永聰今（5）日赴男大生的靈堂慰問家屬，並資助10萬元善款協助處理後事，希望媽媽能有力量走過這段最難熬的日子，「詐騙集團真的太可恨，害死一條年輕的生命，一個孩子，本來有前途、有希望，卻被騙到走不下去。」

據《ETtoday新聞雲》報導，陳永聰透露，該名男大生是家中長子，下有2名就讀大學及國中的妹妹，為減輕家中負擔而半工半讀，卻被詐騙集團騙光積蓄、欠了一屁股債務，上週回到彰化老家，母親察覺他情緒異常低落，一問之下劉男才透露自己遭到詐騙，但因不想讓家人擔心，絕口不提遭詐金額。上（11）月28日劉男貼心陪阿嬤聊天到半夜，沒想到6小時後就走上絕路。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

